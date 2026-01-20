Трамп погрожує Гренландії: Зеленський розповів, чи відправить Україна свої війська на острів

Відправлення українських військовослужбовців до Гренландії, претензії на яку дедалі голосніше озвучує президент США Дональд Трамп, наразі не розглядають.

Україна не відправлятиме своїх бійців, і Данія до Києва з таким запитом не зверталася, заявив під час спілкування з журналістами президент Володимир Зеленський, передає "Лівий берег".

За його словами, військовослужбовці дуже потрібні вдома для протистояння російській агресії, а крім того, Україна не член НАТО, щоб відправляти допомогу як союзник.

"Ви знаєте, у нас війна, всі наші військові на фронті. І ви знаєте, сьогодні питання війська — це дефіцитне питання, безумовно, особливо під час повномасштабної війни. І в нас із Метте (Метте Фредеріксон, голова датського уряду. — ред.) дуже хороші стосунки, вона до мене з таким питанням не зверталася. Я думаю тому, що всі розуміють, що Україна не в НАТО. Нас не беруть у НАТО, все це зрозуміло", — заявив він.

Ситуація навколо Гренландії загострилася після заяв президента США Дональда Трампа 17 січня, коли оголосив про намір запровадити 10%-ві мита щодо восьми країн, чиї військові перебувають у Гренландії "з невідомими цілями". Йдеться про Данію, Норвегію, Німеччину, Швецію, Францію, Велику Британію, Нідерланди та Фінляндію,

За словами Трампа, мита почнуть діяти з 1 лютого, а з червня можуть бути підвищені до 25%, якщо не буде досягнуто домовленості про купівлю Гренландії Сполученими Штатами.

Група військовослужбовців Бундесверу, спрямована до Гренландії в рамках місії під назвою Arctic Endurance ("Арктична стійкість"), несподівано достроково залишила острів після погроз глави Білого дому.

Нагадаємо, іспанський прем'єр Педро Санчес попередив, що дії Трампа щодо Гренландії можуть обернутися "смертним дзвоном для НАТО".

Зі свого боку російський міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що тимчасово окупований Крим не менш важливий для забезпечення безпеки РФ, ніж Гренландія — для США. При цьому він запевнив, що у Москви немає жодних планів на данський острів.