Трамп угрожает Гренландии: Зеленский рассказал, отправит ли Украина свои войска на остров

Отправка украинских военнослужащих в Гренландию, претензии на которую все громче озвучивает президент США Дональд Трамп, на данный момент не рассматривается.

Украина не будет отправлять своих бойцов, и Дания к Киеву с таким запросом не обращалась, заявил во время общения с журналистами президент Владимир Зеленский, передает "Левый берег".

По его словам, военнослужащие очень нужны дома для противостояния российской агрессии, а кроме того, Украина не член НАТО, чтобы отправлять помощь как союзник.

"Вы знаете, у нас война, все наши военные на фронте. И вы знаете, сегодня вопрос войска – это дефицитный вопрос, безусловно, особенно во время полномасштабной войны. И у нас с Мэтте (Мэтте Фредериксон, глава датского правительства. – ред.) очень хорошие отношения, она ко мне с таким вопросом, не обращалась. Я думаю потому, что все понимают, что Украина не в НАТО. Нас не берут в НАТО, все это понятно", – заявил он.

Ситуация вокруг Гренландии обострилась после заявлений президента США Дональда Трампа 17 января, когда объявил о намерении ввести 10%-ные пошлины в отношении восьми стран, чьи военные находятся в Гренландии "с неизвестными целями". Речь идет о Дании, Норвегии, Германии, Швеции, Франции, Великобритании, Нидерландах и Финляндии,

По словам Трампа, пошлины начнут действовать с 1 февраля, а с июня могут быть повышены до 25%, если не будет достигнута договоренность о покупке Гренландии Соединенными Штатами.

Группа военнослужащих Бундесвера, направленная в Гренландию в рамках миссии под названием Arctic Endurance ("Арктическая стойкость"), неожиданно досрочно покинула остров после угроз главы Белого дома.

Напомним, испанский премьер Педро Санчес предупредил, что действия Трампа по Гренландии могут обернуться "смертным звоном для НАТО".

В свою очередь российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что временно оккупированный Крым не менее важен для обеспечения безопасности РФ, чем Гренландия — для США. При этом он заверил, что у Москвы нет никаких планов на датский остров.