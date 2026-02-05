Виробників трансформаторів бронюватимуть на 100%: уряд змінив правила

Уряд вирішив змінити правила бронювання, дозволивши бронювати виробників трансформаторного обладнання. Відтепер 100% таких компаній зможуть забронювати співробітників.

Відповідне рішення було прийняте на засіданні Кабміну. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Вона пояснила, що таке рішення зможе дозволити підприємствам безперебійно та зберегти вузькопрофільних інженерів під час надзвичайної ситуації в енергетиці.

Так, підприємства, які виробляють та відновлюють трансформатори для енергетики, зможуть забронювати всіх військовозобов’язаних працівників.

Також Уряд змінив правила бронювання, зменшивши кількість критеріїв для визнання компанії критично важливою до двох замість трьох.

Бронювання в Україні — що відомо

Раніше Володимир Зеленський заявив, що весь персонал енергетичних компаній і комунальних підприємств, залучених у ліквідації наслідків російських ударів і надзвичайної ситуації, буде заброньовано.

Відео дня

3 листопада Зеленський підписав законопроєкт, відповідно до якого в Україні запровадили тимчасову мобілізацію. Завдяки цьому українці можуть оформлювати тимчасову бронь від мобілізації, навіть якщо порушували правила військового обліку. Вона максимум діє 45 днів.

8 грудня 2025 Кабмін спростив процедуру бронювання працівників і дозволив компаніям ОПК бронювати співробітників на 45 календарних днів.

Того ж місяця уряд дозволив миттєво скасовувати бронювання від мобілізації працівників підприємств, установ та організацій, що мають статус критично важливих для "функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період" та для забезпечення потреб військових, якщо підприємство втратить свій статус критично важливого.