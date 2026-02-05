Производителей трансформаторов будут бронировать на 100%: правительство изменило правила

Правительство решило изменить правила бронирования, разрешив бронировать производителей трансформаторного оборудования. Отныне 100% таких компаний смогут забронировать сотрудников.

Соответствующее решение было принято на заседании Кабмина. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Она пояснила, что такое решение сможет позволить предприятиям бесперебойно и сохранить узкопрофильных инженеров во время чрезвычайной ситуации в энергетике.

Так, предприятия, которые производят и восстанавливают трансформаторы для энергетики, смогут забронировать всех военнообязанных работников.

Также Правительство изменило правила бронирования, уменьшив количество критериев для признания компании критически важной до двух вместо трех.

Бронирование в Украине — что известно

Ранее Владимир Зеленский заявил, что весь персонал энергетических компаний и коммунальных предприятий, задействованных в ликвидации последствий российских ударов и чрезвычайной ситуации, будет забронирован.

Відео дня

3 ноября Зеленский подписал законопроект, согласно которому в Украине ввели временную мобилизацию. Благодаря этому украинцы могут оформлять временную бронь от мобилизации, даже если нарушали правила воинского учета. Она максимум действует 45 дней.

8 декабря 2025 Кабмин упростил процедуру бронирования работников и разрешил компаниям ОПК бронировать сотрудников на 45 календарных дней.

В том же месяце правительство разрешило мгновенно отменять бронирование от мобилизации работников предприятий, учреждений и организаций, имеющих статус критически важных для "функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период" и для обеспечения потребностей военных, если предприятие потеряет свой статус критически важного.