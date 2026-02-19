Масове захворювання народних депутатів: у Раді назвали причину

Захворювання народних депутатів України та працівників Апарату Верховної Ради не пов'язані з харчуванням у їдальні парламенту, як вважалося раніше.

Такий висновок зробив Центр превентивної медицини Державного управління справами з отриманих результатів розслідування, повідомила пресслужба парламенту.

Після того, як ЗМІ та низка блогерів і нардепів написали про можливі випадки отруєння, в Апараті ВР залучили для перевірки відповідних фахівців.

"Представниками Центру превентивної медицини Державного управління справами було проведено перевірку їдальні та її працівників, документації, продуктів харчування, процесу приготування їжі, проведено дослідження питної води та води для приготування їжі тощо. Для проведення лабораторних досліджень було залучено фахівців Київського міського та обласного центрів контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України", — пояснили у ВР.

ПЛР-дослідження показали, що в тих, хто здав аналізи, був один і той самий тип вірусу — норовірус. Це гостре інфекційне захворювання, що часто поширюється в закритих і багатолюдних приміщеннях і передається контактно-побутовим і повітряно-крапельним шляхом.

"Апаратом вжито додаткових заходів щодо недопущення поширення інфекції", — підкреслюється в заяві.

Отруєння у Верховній Раді

12 лютого стало відомо, що у Верховній Раді сталося масове отруєння депутатів. Через це в парламенті не змогли зібрати достатньої кількості голосів для розгляду порядку денного. У результаті роботу призупинили до 24 лютого.

За повідомленнями у ЗМІ та пабліках, у багатьох депутатів спостерігалися блювота, діарея і температура 38. Озвучували кількість до двох десятків отруєних.

Крім інформації, що отруєння могло трапитися в їдальні Верховної Ради, також мережею гуляла інформація про те, що ротавірус до парламенту нібито могли привезти з Буковеля.

Нагадаємо, що 8 лютого в Полтаві та Полтавському районі кілька людей отруїлися невідомою речовиною. Зокрема, у ДСНС зафіксували близько шести випадків захворювання. Також про три випадки отруєння невідомою речовиною повідомлялося 28 січня.

Згодом у ДСНС пояснили, що в області немає "масових отруєнь невідомою речовиною". За даними медиків, ідеться про випадки отруєння чадним газом.