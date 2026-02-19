Массовое заболевание народных депутатов: в Раде назвали причину

Заболевания народных депутатов Украины и работников Аппарата Верховной Рады не связаны с питанием в столовой парламента, как предполагалось ранее.

Такой вывод сделал Центр превентивной медицины Государственного управления делами из полученных результатов расследования, сообщила пресс-служба парламента.

После того, как СМИ и ряд блогеров и нардепов написали о возможных случаях отравления, в Аппарате ВР привлекли для проверки соответствующих специалистов.

"Представителями Центра превентивной медицины Государственного управления делами была проведена проверка столовой и ее работников, документации, продуктов питания, процесса приготовления пищи, проведены исследования питьевой воды и воды для приготовления пищи и т.д. Для проведения лабораторных исследований были привлечены специалисты Киевского городского и областного центров контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины", — объяснили в ВР.

ПЦР-исследования показали, что у тех, кто сдал анализы, был один и тот же тип вируса — норовирус. Это острое инфекционное заболевание, часто распространяющееся в закрытых и многолюдных помещениях и передающееся контактно-бытовым и воздушно-капельным путем.

"Аппаратом приняты дополнительные меры по недопущению распространения инфекции", – подчеркивается в заявлении.

Отравление в Верховной Раде

12 февраля стало известно, что в Верховной Раде произошло массовое отравление депутатов. Из-за этого в парламенте не смогли собрать достаточного количества голосов для рассмотрения повестки дня. В результате работу приостановили до 24 февраля.

По сообщениям в СМИ и пабликах, у многих депутатов наблюдались рвота, диарея и температура 38. Озвучивалось количество до двух десятков отравившихся.

Кроме информации, что отравление могло случиться в столовой Верховной Рады, также по сети гуляла информация о том, что ротавирус в парламент якобы могли привезти из Буковеля.

Напомним, что 8 февраля в Полтаве и Полтавском районе несколько человек отравились неизвестным веществом. В частности, в ГСЧС зафиксировали около шести случаев заболевания. Также о трех случаях отравления неизвестным веществом сообщалось 28 января.

Впоследствии в ГСЧС объяснили, что в области нет "массовых отравлений неизвестным веществом". По данным медиков, речь идет о случаях отравления угарным газом.