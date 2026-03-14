"Вікторе, зупинись": Орбан та Ющенко обмінялись відкритими листами

Угорський прем’єр Віктор Орбан відповів на відкритий лист третього президента України Віктора Ющенка. У своєму листі Ющенко закликав Орбана "зупинитися" і згадати, ким він був. Орбан своєю чергою заявив, що не дозволить Україні шантажувати Угорщину.

Третій президент України Віктор Ющенко ввечері 13 березня написав Орбану відкритого листа та проілюстрував звернення знімком 1999 року.

Віктор Ющенко закликав Орбана "зупинитись"

"Вікторе, подивись на це фото. Ми стоїмо поруч у часи, коли майбутнє нашого регіону здавалося нам спільним, зрозумілим і світлим. Тоді ми разом вірили, що свобода — це не просто слово, а найвищий дар, за який варто боротися. Я пам’ятаю тебе іншим. Я пам’ятаю лідера, який розумів ціну гідності та знав, що таке визволення від імперського гніту", — написав Ющенко.

Третій президент питає, "де подівся той Віктор? ​Як сталося, що людина, яка бачила становлення вільної Угорщини, сьогодні підігрує силам, які хочуть знищити свободу сусіда?"

"Україна сьогодні стікає кров’ю за ті самі цінності, про які ми колись дискутували за столом переговорів. Ми захищаємо не лише свою землю, ми захищаємо спокій і твоєї країни, як і всієї Європи… Коли ти обираєш сторону агресора, ти зраджуєш не лише Україну — ти зраджуєш пам’ять власного народу, який знає, що таке радянські танки на вулицях Будапешта", — нагадав Ющенко.

Він закликав Орбана зупинитись і згадати, ким він був раніше.

"Вікторе, зупинись і згадай, ким ти був. Історія — суворий суддя. Вона не вибачає тих, хто мовчав або допомагав злу в часи великих випробувань. Ще не пізно повернутися до світла, до справжнього європейського братерства, де цінують честь, а не сумнівні політичні угоди. Закликаю тебе поглянути у вічі правді. Будь тим лідером, якого колись поважав світ і який знав, що свобода — це єдиний шлях", — завершив свого листа Віктор Ющенко.

Лист Віктора Ющенко – що відповів Віктор Орбан

Віктор Орбан відповів на відкритий лист Ющенка 14 березня у соцмережах.

Відповідь Орбана

Він почав свій лист з того, що назвав Ющенка "шановним" та "старим другом" та заявив, що угорці "завжди були нацією борців за свободу", які боролись зокрема проти Габсбургів, Третього Рейху та Червоної Армії Радянського Союзу.

Він наголосив, що угорці — вільний народ і зазначив, що боротьба за свободу України не дає їй права "шантажувати угорців або диктувати їм умови".

Саме тому він попросив Віктора Ющенка поговорити із Володимиром Зеленським.

"Будь ласка, поясніть своєму президенту, що державний тероризм, за допомогою якого він підірвав німецький газопровід "Північний потік", не спрацює проти Угорщини", - написав Орбан та заявив, що коли почалася війна, то Угорщина прийняла біженців, а сам Орбан особисто наказав відкрити україномовні школи.

"Я дякую Богу, що країна, з якою ви зараз воюєте, сьогодні не є ворогом ні Угорщини, ні угорців, і ми не маємо наміру це змінювати. Ми все ще хочемо залишатися вашими друзями, але ми не братимемо участі у вашій війні. Тому я прошу вас погодитися з тим, що ми не надсилатимемо ні грошей, ні зброї, ні солдатів на вашу війну", - написав Орбан.

Свій відкритий лист він завершив побажанням того, щоб "ваша братовбивча війна не закінчилася фатальним ослабленням Української держави, і щоб ми повернулися до старого духу українсько-угорської дружби".

Наостанок Орбан запропонував Віктору Ющенку допомогу, якщо "якась іноземна держава колись погрожуватиме вам чи вашій родині".

"Знайте, що ви завжди можете на мене розраховувати; у нас для вас завжди знайдеться безпечне місце", - написав він.

Цікаво, що Орбан жодного разу не згадав Росію, яка і почала війну в Україні. Та збрехав, коли сказав, що Угорщина боролась проти вермахту Третього Рейху, адже Угорщина вступила у Другу Світову війну на боці нацистської Німеччини в 1941 році, коли пропустила німецькі війська через свою територію до Югославії. Прем'єр-міністр Пал Телекі вкоротив собі віку, висловивши в передсмертній записці своє обурення порушенням даних Югославії зобов'язань: "Ми клятвопорушники, які не зуміли відвернути виступ країни на боці негідника". Також угорські вояки разом з німецьким вермахтом брали активну участь в окупації України. Щоправда весь цей час у країні також існував рух опору.

Нагадаємо, Україна з 27 січня припинила транзит російської нафти до Угорщини та Словаччини нафтопроводом "Дружба", після того як об’єкт нафтопроводу, розташований у Бродах Львівської області, був обстріляний росіянами. З того часу Орбан вимагає від України або відновити транзит, або допустити угорських експертів на місце удару, щоб вони могли підтвердити пошкодження. Він відправив до України делегацію, з якою показово спілкувався по телефону.

Також Орбан записав ролик в якому дзвонив свої родині, а в підписі зазначив, що українці нібито погрожують і йому самому і його сім'ї. Усі ці події відбуваються на тлі передвиборчої кампанії в Угорщині. 12 квітня там пройдуть парламентські вибори. Опитування показують, що партія Орбана втрачає позиції серед виборців.