"Виктор, остановись": Орбан и Ющенко обменялись открытыми письмами

Венгерский премьер Виктор Орбан ответил на открытое письмо третьего президента Украины Виктора Ющенко. В своем письме Ющенко призвал Орбана "остановиться" и вспомнить, кем он был. Орбан в свою очередь заявил, что не позволит Украине шантажировать Венгрию.

Третий президент Украины Виктор Ющенко вечером 13 марта написал Орбану открытое письмо и проиллюстрировал обращение снимком 1999 года.

Виктор Ющенко призвал Орбана "остановиться"

"Виктор, посмотри на это фото. Мы стоим рядом во времена, когда будущее нашего региона казалось нам общим, понятным и светлым. Тогда мы вместе верили, что свобода — это не просто слово, а высший дар, за который стоит бороться. Я помню тебя другим. Я помню лидера, который понимал цену достоинства и знал, что такое освобождение от имперского гнета", — написал Ющенко.

Третий президент спрашивает, "где делся тот Виктор? Как случилось, что человек, который видел становление свободной Венгрии, сегодня подыгрывает силам, которые хотят уничтожить свободу соседа?"

"Украина сегодня истекает кровью за те же ценности, о которых мы когда-то дискутировали за столом переговоров. Мы защищаем не только свою землю, мы защищаем спокойствие и твоей страны, как и всей Европы... Когда ты выбираешь сторону агрессора, ты предаешь не только Украину — ты предаешь память собственного народа, который знает, что такое советские танки на улицах Будапешта", — напомнил Ющенко.

Он призвал Орбана остановиться и вспомнить, кем он был раньше.

"Виктор, остановись и вспомни, кем ты был. История — суровый судья. Она не прощает тех, кто молчал или помогал злу во времена великих испытаний. Еще не поздно вернуться к свету, к настоящему европейскому братству, где ценят честь, а не сомнительные политические соглашения. Призываю тебя взглянуть в глаза правде. Будь тем лидером, которого когда-то уважал мир и который знал, что свобода — это единственный путь", — завершил свое письмо Виктор Ющенко.

Письмо Виктора Ющенко — что ответил Виктор Орбан

Виктор Орбан ответил на открытое письмо Ющенко 14 марта в соцсетях.

Ответ Орбана

Он начал свое письмо с того, что назвал Ющенко "уважаемым" и "старым другом" и заявил, что венгры "всегда были нацией борцов за свободу", которые боролись в частности против Габсбургов, Третьего Рейха и Красной Армии Советского Союза.

Он подчеркнул, что венгры — свободный народ и отметил, что борьба за свободу Украины не дает ей права "шантажировать венгров или диктовать им условия".

Именно поэтому он попросил Виктора Ющенко поговорить с Владимиром Зеленским.

"Пожалуйста, объясните своему президенту, что государственный терроризм, с помощью которого он взорвал немецкий газопровод "Северный поток", не сработает против Венгрии", — написал Орбан и заявил, что когда началась война, то Венгрия приняла беженцев, а сам Орбан лично приказал открыть украиноязычные школы.

"Я благодарю Бога, что страна, с которой вы сейчас воюете, сегодня не является врагом ни Венгрии, ни венгров, и мы не намерены это менять. Мы все еще хотим оставаться вашими друзьями, но мы не будем участвовать в вашей войне. Поэтому я прошу вас согласиться с тем, что мы не будем посылать ни денег, ни оружия, ни солдат на вашу войну", — написал Орбан.

Свое открытое письмо он завершил пожеланием того, чтобы "ваша братоубийственная война не закончилась фатальным ослаблением Украинского государства, и чтобы мы вернулись к старому духу украинско-венгерской дружбы".

Напоследок Орбан предложил Виктору Ющенко помощь, если "какое-то иностранное государство когда-то будет угрожать вам или вашей семье".

"Знайте, что вы всегда можете на меня рассчитывать; у нас для вас всегда найдется безопасное место", — написал он.

Интересно, что Орбан ни разу не упомянул Россию, которая и начала войну в Украине. И солгал, когда сказал, что Венгрия боролась против вермахта Третьего Рейха, ведь Венгрия вступила во Вторую Мировую войну на стороне нацистской Германии в 1941 году, когда пропустила немецкие войска через свою территорию в Югославию. Премьер-министр Пал Телеки покончил с собой, выразив в предсмертной записке свое возмущение нарушением данных Югославии обязательств: "Мы клятвопреступники, которые не сумели предотвратить выступление страны на стороне негодяя". Также венгерские воины вместе с немецким вермахтом принимали активное участие в оккупации Украины. Правда все это время в стране также существовало движение сопротивления.

Напомним, Украина с 27 января прекратила транзит российской нефти в Венгрию и Словакию по нефтепроводу "Дружба", после того как объект нефтепровода, расположенный в Бродах Львовской области, был обстрелян россиянами. С тех пор Орбан требует от Украины либо возобновить транзит, либо допустить венгерских экспертов на место удара, чтобы они могли подтвердить повреждения. Он отправил в Украину делегацию, с которой показательно общался по телефону.

Также Орбан записал ролик в котором звонил своей семье, а в подписи отметил, что украинцы якобы угрожают и ему самому и его семье. Все эти события происходят на фоне предвыборной кампании в Венгрии. 12 апреля там пройдут парламентские выборы. Опросы показывают, что партия Орбана теряет позиции среди избирателей.