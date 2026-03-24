У Кремлі знову вимагають виборів в Україні: хочуть "легітимізації влади"

У Росії знову заговорили про необхідність провести в Україні вибори президента. Там наголошують, що наразі у чинної влади немає легітимності.

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков. Його цитує державне ЗМІ "ТАСС".

Речник Путіна наголосив, що Україна нібито не скасувала вибори офіційно, а відтак вони повинні бути проведені.

"Ми з вами неодноразово звертали увагу на юридичну невідповідність Конституції України. Якщо я не помиляюсь, то якогось офіційного скасування виборів не було, це скоріше з розряду роздумів. Звичайно, це питання є актуальним, і звісно тут українському, "київському режиму" треба визначитися з питанням легітимізації продовження терміну повноважень голови держави… "голови режиму", — заявив Пєсков.

Окремо він попередив, що Росія не знає про перебіг американсько-іранських контактів. Водночас, за його словами, Іран завжди був відкритий до перемовин, про що було нібито відомо ще до атаки США та Ірану на Тегеран.

Пєсков також застеріг від перекидання конфлікту з Ближнього Сході в регіон Каспію.

Раніше нардеп "Голосу" Роман Лозинський заявив, що вибори в Україні будуть проведені, але лише після скасування воєнного стану. При цьому для організації виборчих процесів потрібно буде близько шести місяців. Водночас для військових на передовій можуть створити спеціальні дільниці.

Нагадаємо, що у Верховній Раді готують комплексний законопроєкт, який має визначити порядок проведення виборів після завершення війни. За словами Руслана Стефанчука, представити напрацьований документ у сесійній залі планують уже найближчим часом.

Також Фокус розповідав, що більшість українців переконана, що громадяни, які незаконно виїхали за кордон під час війни і не повернулися, не повинні мати права голосу на перших післявоєнних виборах.