В Кремле снова требуют выборов в Украине: хотят "легитимизации власти"

В России снова заговорили о необходимости провести в Украине выборы президента. Там отмечают, что сейчас у действующей власти нет легитимности.

Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует государственное СМИ "ТАСС".

Представитель Путина отметил, что Украина якобы не отменила выборы официально, а значит они должны быть проведены.

"Мы с вами неоднократно обращали внимание на юридическое несоответствие Конституции Украины. Если я не ошибаюсь, то какой-то официальной отмены выборов не было, это скорее из разряда размышлений. Конечно, этот вопрос является актуальным, и конечно здесь украинскому, "киевскому режиму" надо определиться с вопросом легитимизации продления срока полномочий главы государства... "главы режима", — заявил Песков.

Отдельно он предупредил, что Россия не знает о ходе американо-иранских контактов. В то же время, по его словам, Иран всегда был открыт к переговорам, о чем было якобы известно еще до атаки США и Ирана на Тегеран.

Песков также предостерег от переброски конфликта с Ближнего Востока в регион Каспия.

Ранее нардеп "Голоса" Роман Лозинский заявил, что выборы в Украине будут проведены, но только после отмены военного положения. При этом для организации избирательных процессов нужно будет около шести месяцев. В то же время для военных на передовой могут создать специальные участки.

Напомним, что в Верховной Раде готовят комплексный законопроект, который должен определить порядок проведения выборов после завершения войны. По словам Руслана Стефанчука, представить наработанный документ в сессионном зале планируют уже в ближайшее время.

Также Фокус рассказывал, что большинство украинцев убеждено, что граждане, которые незаконно выехали за границу во время войны и не вернулись, не должны иметь права голоса на первых послевоенных выборах.