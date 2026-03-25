Келлог назвав Володимира Зеленського "жорстким" і порівняв його з Трампом

Колишній спецпосланець США генерал Кіт Келлог заявив, що президент України Володимир Зеленський багато в чому схожий на президента Америки Дональда Трампа.

Американський генерал зазначив, що український президент дуже прямий. Таку заяву він зробив під час свого виступу на телеканалі Newsmax.

"Він багато в чому схожий на президента Трампа. Він дуже прямий, дуже жорсткий — не за зовнішністю, а за своїм характером, як він діє і говорить", — сказав генерал у відставці.

Келлог також нагадав, що був в Україні та, зокрема, на лінії фронту. Він підкреслив, що війна Росії проти України — це не бізнес-угода.

"Я знаю, що там відбувається. І я віддаю належне українцям. Те, що вони зробили за останні понад чотири роки, — вражаюче", — додав він.

За його словами, Володимир Путін є агресором, і США повинні посилити тиск на нього, щоб завершити війну.

23 листопада Кіт Келлог заявив, що російсько-українська війна перебуває на фінальній стадії і може бути завершена завдяки ініціативам глави Білого дому. За його словами, до миру в Україні буквально залишилося два кроки. Такою думкою вні поділився в інтерв'ю Fox News у програмі My View with Lara Trump

Нагадаємо, що колишній спецпредставник США з питань України та Росії, генерал Кіт Келлог вважає, що час "грає на руку" Києву, у той час як Кремль вже зазнав невдачі у війні. Таку заяву він зробив в інтерв'ю для видання Kyiv Independent 4 лютого.

На думку американського генерала, росіянам так і не вдалося досягти поставлених на війні з Україною цілей. Уявлення глави Кремля Володимира Путіна про перемогу не відповідають дійсності.