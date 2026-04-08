"Це абсурдно. Це неприйнятно": Венс розкритикував слова Зеленського про Орбана

Віцепрезидент США Джей Ді Венс під час візиту до Будапешта різко розкритикував президента України Володимира Зеленського через його висловлювання на адресу прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Заяви пролунали на тлі загострення відносин між Києвом і Будапештом, напередодні парламентських виборів в Угорщині, які мають відбутися 12 квітня.

Віце-президент США Джей Ді Венс заявив у середу, що президент України зробив "скандальні" коментарі щодо прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, повторивши звинувачення Будапешта в тому, що Київ використовує постачання енергоносіїв для спроби вплинути на вибори в країні, повідомляє інформаційне агентство Reuters 8 квітня.

Виступаючи в угорському університеті, Венс сказав, що Орбан розповів йому про висловлювання Зеленського щодо Орбана, який запропонував надати українським військовим номер телефону "людини, яка блокує допомогу", щоб вони могли з нею "поспілкуватися своєю мовою".

"Отже, по-перше, я навіть не знав, що Зеленський сказав, що збирається відправити рядових солдатів до резиденції прем'єр-міністра до вчорашнього дня. Віктор сказав мені це, і я пішов і перевірив. Майже не міг повірити, що це правда, але це правда. Це цілковитий скандал. Ніколи не повинно бути так, щоб глава іноземного уряду чи глава іноземної держави погрожував іноземній державі, погрожував главі уряду Союзної країни. Це абсурдно. Це неприйнятно", — зазначив Венс.

Зауваження Венса пролунали під час візиту до Будапешта, спрямованого на підвищення шансів Орбана на виборах 12 квітня, які вважаються вирішальними для впливу прихильників руху MAGA Дональда Трампа в Європі.

Напружені відносини Угорщини з Україною вийшли в центр уваги виборчої кампанії. Будапешт звинуватив Київ у навмисному припиненні постачання російської нафти трубопроводом "Дружба" з метою вплинути на хід виборів. Угорщина відповіла блокуванням кредиту ЄС для України у розмірі 90 мільярдів євро. Це і спонукало президента України Володимира Зеленського пожартувати про Орбана.

Потім Венс звинуватив ЗМІ у подвійних стандартах у висвітленні ймовірного іноземного втручання у президентські вибори в США 2016 року та в голосування в Угорщині.

"Ви бачили це ще у 2016 році, коли багато американських ЗМІ заявили, що це справжній скандал, що російський уряд купив рекламу у Facebook приблизно на 500 000 доларів... Це іноземний вплив. Але не є іноземним впливом, коли Європейський Союз погрожує вилучити мільярди доларів з Угорщини, бо ви, хлопці, захищаєте свої кордони... Не є іноземним впливом, коли українці перекривають трубопроводи, спричиняючи страждання угорському народу, намагаючись вплинути на вибори", — сказав він.

Будапешт вже давно веде суперечку з Європейським Союзом з питань, починаючи від незалежності судової влади і закінчуючи ставленням до мігрантів.

Нагадаємо, що віцепрезидент США Джей Ді Венс різко висловився про переговори щодо завершення війни в Україні, назвавши їх "торгівлею за кілька квадратних кілометрів". Він таким чином підкреслив, що обговорення можуть зводитися до обміну територіями між сторонами.

Раніше ми також інформували, що президент США Дональд Трамп напередодні виборів в Угорщині публічно підтримав прем’єра Віктора Орбана. Під час мітингу він телефоном звернувся до прихильників політика та заявив, що Сполучені Штати "повністю його підтримують".