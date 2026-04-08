"Это абсурдно. Это неприемлемо": Вэнс раскритиковал слова Зеленского об Орбане

Вице-президент США Джей Ди Вэнс во время визита в Будапешт резко раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского из-за его высказываний в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Заявления прозвучали на фоне обострения отношений между Киевом и Будапештом, накануне парламентских выборов в Венгрии, которые должны состояться 12 апреля.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил в среду, что президент Украины сделал "скандальные" комментарии в отношении премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, повторив обвинения Будапешта в том, что Киев использует поставки энергоносителей для попытки повлиять на выборы в стране, сообщает информационное агентство Reuters 8 апреля.

Выступая в венгерском университете, Вэнс сказал, что Орбан рассказал ему о высказываниях Зеленского в отношении Орбана, который предложил предоставить украинским военным номер телефона "человека, который блокирует помощь", чтобы они могли с ним "пообщаться на своем языке".

"Итак, во-первых, я даже не знал, что Зеленский сказал, что собирается отправить рядовых солдат в резиденцию премьер-министра до вчерашнего дня. Виктор сказал мне это, и я пошел и проверил. Почти не мог поверить, что это правда, но это правда. Это полный скандал. Никогда не должно быть так, чтобы глава иностранного правительства или глава иностранного государства угрожал иностранному государству, угрожал главе правительства Союзной страны. Это абсурдно. Это неприемлемо", — отметил Вэнс.

Замечания Вэнса прозвучали во время визита в Будапешт, направленного на повышение шансов Орбана на выборах 12 апреля, которые считаются решающими для влияния сторонников движения MAGA Дональда Трампа в Европе.

Напряженные отношения Венгрии с Украиной вышли в центр внимания избирательной кампании. Будапешт обвинил Киев в намеренном прекращении поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба" с целью повлиять на ход выборов. Венгрия ответила блокированием кредита ЕС для Украины в размере 90 миллиардов евро. Это и побудило президента Украины Владимира Зеленского пошутить об Орбане.

Затем Вэнс обвинил СМИ в двойных стандартах в освещении вероятного иностранного вмешательства в президентские выборы в США 2016 года и в голосование в Венгрии.

"Вы видели это еще в 2016 году, когда многие американские СМИ заявили, что это настоящий скандал, что российское правительство купило рекламу в Facebook примерно на 500 000 долларов... Это иностранное влияние. Но не является иностранным влиянием, когда Европейский Союз угрожает изъять миллиарды долларов из Венгрии, потому что вы, ребята, защищаете свои границы... Не является иностранным влиянием, когда украинцы перекрывают трубопроводы, вызывая страдания венгерскому народу, пытаясь повлиять на выборы", — сказал он.

Будапешт уже давно ведет спор с Европейским Союзом по вопросам, начиная от независимости судебной власти и заканчивая отношением к мигрантам.

Напомним, что вице-президент США Джей Ди Вэнс резко высказался о переговорах по завершению войны в Украине, назвав их "торговлей за несколько квадратных километров". Он таким образом подчеркнул, что обсуждения могут сводиться к обмену территориями между сторонами.

Ранее мы также информировали, что президент США Дональд Трамп накануне выборов в Венгрии публично поддержал премьера Виктора Орбана. Во время митинга он по телефону обратился к сторонникам политика и заявил, что Соединенные Штаты "полностью его поддерживают".