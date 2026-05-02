"У нас є спільний інтерес": Фіцо зробив неочікувану заяву про мир між Україною та РФ

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що жодне мирне врегулювання війни Росії проти України не може бути досягнуте без згоди української сторони. Він також підтвердив підтримку євроінтеграційних прагнень Києва та наголосив на важливості конструктивних відносин між двома країнами.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook 2 травня. У дописі він зазначив, що напередодні він провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським, і, за його словами, попри різні підходи до окремих питань, Словаччина та Україна мають спільний інтерес у підтримці добросусідських і партнерських відносин.

Крім того, Фіцо наголосив, що його країна підтримує прагнення України до вступу в Європейський Союз, оскільки зацікавлена в тому, щоб Україна залишалася стабільною та демократичною державою-сусідом. Також сторони домовилися про коротку зустріч у понеділок в Єревані під час саміту Європейської політичної спільноти. Ще під час телефонного дзвінка вони обговорили продовження формату взаємних урядових контактів та обмін візитами між столицями двох держав.

Окремо прем’єр-міністр підкреслив, що без згоди України неможливо досягти будь-якої мирної угоди у війні з Росією.

Водночас президент України Володимир Зеленський також розповідав у Telegram про свою розмову з Фіцо. Він зазначив, що обидві сторони зацікавлені у зміцненні двосторонніх відносин та їх подальшому розвитку.

Крім того, він підкреслив важливість підтримки з боку Словаччини на шляху до членства в ЄС і відзначив готовність Братислави ділитися власним досвідом євроінтеграції.

"Запросив пана Премʼєр-міністра з візитом до Києва та подякував за його запрошення приїхати до Братислави. Обговорили також можливість особисто зустрітися найближчим часом. Наші команди попрацюють над графіком", — написав глава держави.

Раніше Фіцо відкрито заявляв, що йому не подобається Володимир Зеленський, і звинувачував його в створенні проблем для Словаччини, зокрема у питанні транзиту газу. Він також наголошував, що виступає за продовження постачання російського газу, у тому числі через територію України.

Крім того, прем’єр-міністр Словаччини заявляв, що не планує особистої зустрічі з президентом України, а також зазначив, що, на його думку, Володимир Зеленський ставиться до нього з неприязню.