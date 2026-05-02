"У нас есть общий интерес": Фицо сделал неожиданное заявление о мире между Украиной и РФ

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что ни одно мирное урегулирование войны России против Украины не может быть достигнуто без согласия украинской стороны. Он также подтвердил поддержку евроинтеграционных стремлений Киева и подчеркнул важность конструктивных отношений между двумя странами.

Об этом он написал на своей странице в Facebook 2 мая. В заметке он отметил, что накануне он провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, и, по его словам, несмотря на разные подходы к отдельным вопросам, Словакия и Украина имеют общий интерес в поддержании добрососедских и партнерских отношений.

Кроме того, Фицо подчеркнул, что его страна поддерживает стремление Украины к вступлению в Европейский Союз, поскольку заинтересована в том, чтобы Украина оставалась стабильным и демократическим государством-соседом. Также стороны договорились о короткой встрече в понедельник в Ереване во время саммита Европейского политического сообщества. Еще во время телефонного звонка они обсудили продолжение формата взаимных правительственных контактов и обмен визитами между столицами двух государств.

Отдельно премьер-министр подчеркнул, что без согласия Украины невозможно достичь любого мирного соглашения в войне с Россией.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский также рассказывал в Telegram о своем разговоре с Фицо. Он отметил, что обе стороны заинтересованы в укреплении двусторонних отношений и их дальнейшем развитии.

Кроме того, он подчеркнул важность поддержки со стороны Словакии на пути к членству в ЕС и отметил готовность Братиславы делиться собственным опытом евроинтеграции.

"Пригласил господина Премьер-министра с визитом в Киев и поблагодарил за его приглашение приехать в Братиславу. Обсудили также возможность лично встретиться в ближайшее время. Наши команды поработают над графиком", — написал глава государства.

Ранее Фицо открыто заявлял, что ему не нравится Владимир Зеленский, и обвинял его в создании проблем для Словакии, в частности в вопросе транзита газа. Он также отмечал, что выступает за продолжение поставок российского газа, в том числе через территорию Украины.

Кроме того, премьер-министр Словакии заявлял, что не планирует личной встречи с президентом Украины, а также отметил, что, по его мнению, Владимир Зеленский относится к нему с неприязнью.