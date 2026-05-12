Після того, як Україна і ЄС виступили проти Герхарда Шредера як парламентера з Росією від імені Євросоюзу, європейські чиновники задумалися, хто може стати новою кандидатурою.

Оскільки США віддалилися від мирних переговорів, зосередившись на Ірані, ЄС вбачає в цьому можливість сказати своє слово, пише Spiegel.

"Ми готові взяти на себе велику відповідальність і ведемо переговори зі США та Україною з цього приводу", — заявив нещодавно міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль.

Наразі глави держав та урядів Європейського союзу готуються до можливого відновлення переговорів і розглядають кандидатуру, яка могла б представляти ЄС.

Важливою фігурою, яка має особисті зв'язки з кремлівським диктатором Володимиром Путіним і українським президентом Володимиром Зеленським і користується довірою в решті Європи, може виявитися президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр.

Відео дня

Його ім'я прозвучало в німецьких урядових колах ще в неділю, 10 травня. Будучи багаторічним міністром закордонних справ, очільник німецької держави знайомий із Зеленським і Путіним, хоча низка держав, зокрема Україна та країни Східної Європи, вважають, що його позиція — "надмірно проросійська".

У відповідь на запит Spiegel канцелярія федерального президента відмовилася коментувати цю дискусію.

"Нам дійсно потрібно обговорити серйозні пропозиції, прийнятні для всіх сторін", — заявив представник уряду.

Ще однією кандидатурою, ім'я якої прозвучало в рамках обговорень, стала ексканцлерка Ангела Меркель. Однак свого часу після канцлерства Шредера вона за підтримки коаліцій Союзу і СДПН обрала в ескалації конфлікту між Україною і Росією курс, який згодом було визнано надто дружнім до Москви.

Її перевага перед Штайнмаєром полягає в тому, що вона більше не обіймає урядову посаду. Меркель особисто знайома з Путіним і Зеленським і навіть трохи говорить російською.

В її офісі заявили, що поки що жодних звернень до Меркель щодо участі в переговорах не надходило.

Минулого місяця Меркель заявила, що без Мінських угод Путін захопив би Україну.

Нагадаємо, як Німеччина допомагала Путіну готуватися до вторгнення в Україну.

Також повідомлялося, чому кандидатуру Шредера відкинули і в Україні, і в ЄС.