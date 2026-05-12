После того, как Украина и ЕС выступили против Герхарда Шрёдера в качестве переговорщика с Россией от имени Евросоюза, европейские чиновники задумались, кто может стать новой кандидатурой.

Поскольку США отдалились от мирных переговоров, сосредоточившись на Иране, ЕС усматривает в этом возможность сказать свое слово, пишет Spiegel.

"Мы готовы взять на себя большую ответственность и ведем переговоры с США и Украиной по этому поводу", — заявил недавно министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль.

Сейчас главы государств и правительств Европейского союза готовятся к возможному возобновлению переговоров и рассматривают кандидатуру, которая могла бы представлять ЕС.

Важной фигурой, имеющей личные связи с кремлевским диктатором Владимиром Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским и пользующейся доверием в остальной Европе, может оказаться президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.

Его имя прозвучало в немецких правительственных кругах еще в воскресенье, 10 мая. Будучи многолетним министром иностранных дел, глава немецкого государства знаком Зеленским и Путиным, хотя ряд государств, в том числе Украина и страны Восточной Европы, считают, что его позиция — "чрезмерно пророссийская".

В ответ на запрос Spiegel канцелярия федерального президента отказалась комментировать эту дискуссию.

"Нам действительно нужно обсудить серьезные предложения, приемлемые для всех сторон", — заявил представитель правительства.

Еще одной кандидатурой, имя которой прозвучало в рамках обсуждений, стала экс-канцлер Ангела Меркель. Однако в свое время после канцлерства Шредера она при поддержке коалиций Союза и СДПГ выбрала в эскалации конфликта между Украиной и Россией курс, который впоследствии был сочтен слишком дружественным Москве.

Ее преимущество перед Штайнмайером заключается в том, что она больше не занимает правительственный пост. Меркель лично знакома с Путиным и Зеленским и даже немного говорит по-русски.

В ее офисе заявили, что пока что никаких обращений к Меркель по поводу участия в переговорах не поступало.

В прошлом месяце Меркель заявила, что без Минских соглашений Путин захватил бы Украину.

