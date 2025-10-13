Накануне незаконной российской аннексии Крыма в 2014 году правительство Ангелы Меркель планировало реализовать масштабный оборонный проект совместно с Россией. Речь шла о строительстве восьми современных военных тренировочных центров на сумму около 1 миллиарда евро, которые должны были подготовить российские войска по западным стандартам.

Как пишет издание The Telegraph, в книге "Провал — расследование истории политики Германии в отношении России" немецких журналистов Кати Глогер и Георга Масколо говорится, что правительство Германии поддерживало идею создания в России сети тренировочных баз, оснащенных новейшими технологиями моделирования боевых действий. Проект предполагал использование лазерных систем, сенсоров и пиротехнических устройств, способных воспроизводить реальные условия боя — по образцу немецкого учебного центра Бундесвера близ Магдебурга.

Расследование показывает, что инициатива появилась после войны России с Грузией в 2008 году, когда Кремль признал необходимость модернизировать армию. Тогдашний российский лидер Владимир Путин заинтересовался опытом немецких военных и обратился к Берлину с просьбой о помощи в создании аналогичных центров.

По словам генерала Йозефа Нибеккера, бывшего советника канцлера Герхарда Шрёдера, правительство ФРГ действительно имело политическое указание способствовать реализации этой идеи: "Это была четкая задача — поддержать желание России к сотрудничеству настолько, насколько это возможно".

В 2011 году во время визита в Москву тогдашний министр обороны Томас де Мезьер заявил, что Германия "имеет интерес в создании современной, хорошо управляемой российской армии". В то же время он признал, что имел "внутренние сомнения", но испытывал значительное давление со стороны политиков, армейских структур и промышленников, которые поддерживали этот проект.

Впрочем, после начала оккупации Крыма в феврале 2014 года соглашение было окончательно свернуто. Компания Rheinmetall, которая должна была обеспечивать техническое оснащение центров, сообщила, что фактически не успела начать реализацию, а правительство Германии заблокировало все формы военного сотрудничества с Россией.

Авторы книги отмечают, что раскрытые детали противоречат более поздним заявлениям Ангелы Меркель, которая уже после отставки обвиняла Польшу и страны Балтии в нежелании вести диалог с Путиным после Минских договоренностей.

Напомним, что Меркель утверждала, что в 2021 году стремилась организовать переговоры между ЕС и Кремлем, но инициативу заблокировали Польша и Балтийские страны, опасаясь чрезмерной мягкости к Москве. Она считала, что это, вместе с пандемией, усилило напряжение и в конце концов способствовало агрессии России.

Впоследствии, министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна отверг такие утверждения и отметил, что настоящей причиной войны стали имперские амбиции Кремля и игнорирование Западом его угроз.