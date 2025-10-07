Страны ЕС не виноваты: глава МИД Эстонии опроверг заявление Меркель о причине агрессии РФ

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна отверг предположение экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Польша и страны Балтии могли повлиять на решение Путина начать полномасштабное вторжение в Украину. Он отметил, что истинные причины агрессии кроются в империалистических амбициях Кремля и систематическом игнорировании Западом его предупреждений.

Как написал он на своей странице в социальной сети Х, обвинения Балтии или Польши в войне против Украины являются ложными и неуместными. Настоящая угроза исходит от нежелания Путина принять распад СССР, а также от безрезультатных попыток Запада "смириться" с ним, несмотря на многочисленные сигналы опасности. Эстония и другие страны региона рано осознали реальную природу Москвы, тогда как значительная часть западного мира игнорировала предупреждения даже после речи Путина в Мюнхене 2007 года, войны в Грузии 2008 года и аннексии Крыма 2014 года.

Министр также критиковал Германию за экономическую политику времен Меркель, в частности открытие "Северного потока", что увеличило энергетическую зависимость страны от России. По его мнению, решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года отказать Украине и Грузии в Плане действий по членству создало дополнительные основания для агрессии Кремля и предоставило России уверенность начать полномасштабную войну в начале 2022 года.

Кроме этого, Тсахкна подчеркнул, что даже сегодня любые уступки Москве только укрепляют ее позиции и позволяют продолжать агрессию против Украины и провоцировать НАТО. Он отметил необходимость международной изоляции России, усиления экономического давления и постоянной поддержки Украины в военной, политической и экономической сферах. В то же время продолжаются работы над новым, 19-м пакетом санкций ЕС, а также обсуждается использование замороженных активов РФ в пользу Украины.

Эстонский министр отметил решительные шаги Германии под руководством Фридриха Мерца, направленные на поддержку Киева и укрепление собственной обороноспособности. Он напомнил слова Мерца этим летом: "Слишком долго в Германии игнорировали предупреждения наших балтийских соседей об империалистических амбициях России. Мы поняли свою ошибку — и пути назад уже нет".

Ангела Меркель обвинила Польшу и Балтию в начале войны — детали

Напомним, что бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявляла, что Польша и страны Балтии блокировали ее предложения по переговорам с Россией в 2021 году, из-за чего, по ее мнению, обострилась ситуация и это якобы повлияло на начало войны в Украине. Она также отмечала, что пандемия усложнила прямые контакты с Путиным, хотя ответственность за войну, по ее мнению, оставалась за Москвой.

Кроме этого, бывший президент Польши Анджей Дуда отверг такую трактовку событий и подчеркнул, что Польша не была соучастником агрессии, а могла бы оказаться среди ее потенциальных целей.

Также Фокус писал, что президент Польши готов провести переговоры с Владимиром Путиным, если от этого будет зависеть безопасность его страны.

К тому же по данным Института изучения войны в США, Россия, вероятно, активизирует информационно-психологическую подготовку и создает предпосылки для возможного конфликта с НАТО, распространяя страх в Европе, чтобы в будущем иметь основания оправдать свои действия.