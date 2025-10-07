Країни ЄС не винні: глава МЗС Естонії спростував заяву Меркель про причину агресії РФ

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна відкинув припущення ексканцлерки Німеччини Ангели Меркель про те, що Польща та країни Балтії могли вплинути на рішення Путіна розпочати повномасштабне вторгнення в Україну. Він наголосив, що справжні причини агресії криються в імперіалістичних амбіціях Кремля та систематичному ігноруванні Заходом його попереджень.

Related video

Як написав він на своїй сторінці у соціальній мережі Х, звинувачення Балтії чи Польщі у війні проти України є хибними та недоречними. Справжня загроза походить від небажання Путіна прийняти розпад СРСР, а також від безрезультатних спроб Заходу "змиритися" з ним, попри численні сигнали небезпеки. Естонія та інші країни регіону рано усвідомили реальну природу Москви, тоді як значна частина західного світу ігнорувала попередження навіть після промови Путіна в Мюнхені 2007 року, війни в Грузії 2008 року та анексії Криму 2014 року.

Публікація Маргуса Тсахкна у соціальній мережі Х Фото: Скриншот

Міністр також критикував Німеччину за економічну політику часів Меркель, зокрема відкриття "Північного потоку", що збільшило енергетичну залежність країни від Росії. На його думку, рішення Бухарестського саміту НАТО 2008 року відмовити Україні та Грузії у Плані дій щодо членства створило додаткові підстави для агресії Кремля і надало Росії впевненість розпочати повномасштабну війну на початку 2022 року.

Окрім цього, Тсахкна підкреслив, що навіть сьогодні будь-які поступки Москві лише зміцнюють її позиції та дозволяють продовжувати агресію проти України та провокувати НАТО. Він наголосив на необхідності міжнародної ізоляції Росії, посилення економічного тиску та постійної підтримки України у військовій, політичній та економічній сферах. Водночас тривають роботи над новим, 19-м пакетом санкцій ЄС, а також обговорюється використання заморожених активів РФ на користь України.

Естонський міністр відзначив рішучі кроки Німеччини під керівництвом Фрідріха Мерца, спрямовані на підтримку Києва та зміцнення власної обороноздатності. Він нагадав слова Мерца цього літа: "Занадто довго в Німеччині ігнорували попередження наших балтійських сусідів про імперіалістичні амбіції Росії. Ми зрозуміли свою помилку – і шляху назад уже немає".

Ангела Меркель звинуватила Польщу та Балтію у початку війни — деталі

Нагадаємо, що колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявляла, що Польща та країни Балтії блокували її пропозиції щодо переговорів із Росією у 2021 році, через що, на її думку, загострилася ситуація і це нібито вплинуло на початок війни в Україні. Вона також зазначала, що пандемія ускладнила прямі контакти з Путіним, хоча відповідальність за війну, на її думку, залишалася за Москвою.

Окрім цього, колишній президент Польщі Анджей Дуда відкинув таке трактування подій і наголосив, що Польща не була співучасником агресії, а могла б опинитися серед її потенційних цілей.

Також Фокус писав, що президент Польщі готовий провести переговори з Володимиром Путіним, якщо від цього залежатиме безпека його країни.

До того ж за даними Інституту вивчення війни у США, Росія, ймовірно, активізує інформаційно-психологічну підготовку та створює передумови для можливого конфлікту з НАТО, поширюючи страх у Європі, щоб у майбутньому мати підстави виправдати свої дії.