"Путін на це піде": аналітик назвав новий напрямок ескалації з боку РФ

Європа ще не повною мірою усвідомлює, яку небезпеку становить Росія. Кремлівський диктатор Володимир Путін цілком може вдарити по країнах ЄС.

Уже зараз у Європі фіксуються випадки саботажу з боку російських спецслужб, і коли РФ зрозуміє, що це не працює, можливі прямі удари. Таку думку в ефірі "Київ24" висловив аналітик міжнародної політики Олександр Колесніченко.

"Ми можемо ще бути в рожевих окулярах і думати, що Путін на це не піде. Він на це піде", — вважає гість ефіру.

За його словами, чи будуть прямі удари по Європі, європейських підприємствах у Польщі, Німеччині, залежить від ситуації в Україні.

"Як я бачу, оскільки Путін не може взяти пояс фортифікацій на Донбасі, він може активізувати білоруський фронт. І ось це вже реально небезпечна історія. Я вважаю, що ми до цього йдемо, тому що дороги там не просто так будуються, очевидно, артилерійські позиції також не просто так споруджуються. Це інфраструктура наступу. Поки Україна будує фортифікації, Білорусь будує дороги. Тобто очевидно: мільйони не витрачаються просто так з обох сторін", — пояснює аналітик.

Відео дня

Тому найближчим часом, каже Колесніченко, відбуватиметься ескалація.

"І коли Росія зрозуміє, що просто робити саботаж у Європі не спрацьовує, підуть прямі удари. Після прямих ударів ми побачимо просто якусь неймовірну хвилю правопопулістів. Ми це вже бачимо у Великій Британії, де Reform UK зібрала просто якусь неймовірну кількість місць на місцевих виборах у Великій Британії", — констатує він, додавши, що ситуація й надалі буде загострюватися.

Кілька днів тому самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що армія країни продовжить підготовку до можливих бойових дій, включно з "наземною операцією", а раніше, 17 квітня, підписав указ про призов офіцерів запасу на військову службу.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко зазначив, що в "Білорусі немає сил, здатних проводити зараз наземну операцію".

На початку травня поблизу кордону з Київською та Чернігівською областями зафіксували два вертольоти армії Білорусі. За даними моніторингових каналів, вони перебували за кілька кілометрів від українського кордону і могли бути пов'язані з активністю російських дронів у районі кордону.