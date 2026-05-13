"Путин на это пойдет": аналитик назвал новое направление эскалации со стороны РФ

Европа еще не в полной мере осознает, какую опасность представляет Россия. Кремлевский диктатор Владимир Путин вполне может ударить по странам ЕС.

Уже сейчас в Европе фиксируются случаи саботажа со стороны российских спецслужб, и когда РФ поймет, что это не работает, возможны прямые удары. Такое мнение в эфире "Киев24" выразил аналитик международной политики Александр Колесниченко.

"Мы можем еще быть в розовых очках и думать, что Путин на это не пойдет. Он на это пойдет", — считает гость эфира.

По его словам, будут ли прямые удары по Европе, европейским предприятиям в Польше, Германии, зависит от ситуации в Украине.

"Как я вижу, поскольку Путин не может взять пояс фортификаций на Донбассе, он может активизировать белорусский фронт. И вот это уже реально опасная история. Я считаю, что мы к этому идем, потому что дороги там не просто так строятся, очевидно, артиллерийские позиции также не просто так сооружаются. Это инфраструктура наступления. Пока Украина строит фортификации, Беларусь строит дороги. То есть очевидно: миллионы не тратятся просто так с обеих сторон", — объясняет аналитик.

Відео дня

Поэтому в ближайшее время, говорит Колесниченко, будет происходить эскалация.

"И когда Россия поймет, что просто делать саботаж в Европе не срабатывает, пойдут прямые удары. После прямых ударов мы увидим просто какую-то невероятную волну правопопулистов. Мы это уже видим в Великобритании, где Reform UK собрала просто какое-то невероятное количество мест на местных выборах в Великобритании", — констатирует он, добавив, что ситуация и дальше будет накаляться.

Пару дней назад самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что армия страны продолжит подготовку к возможным боевым действиям, включая "наземную операцию", а ранее, 17 апреля, подписал указ о призыве офицеров запаса на военную службу.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко отметил, что в "Беларуси нет сил, способных проводить сейчас наземную операцию".

В начале мая вблизи границы с Киевской и Черниговской областями зафиксировали два вертолета армии Беларуси. По данным мониторинговых каналов, они находились в нескольких километрах от украинской границы и могли быть связаны с активностью российских дронов в районе границы.