Під час нічної атаки РФ згорів будинок нардепа Шахова, оголошеного в розшук (відео)

Внаслідок нічної атаки в ніч на 14 травня було майже знищено приватний будинок народного депутата Сергія Шахова.

Про це парламентарій повідомив сам у соціальній мережі Instagram. До поста він додав відео, зняте у зруйнованій частині будинку. "Страшна ніч для українців! Співчуваю всім, хто постраждав від варварського нападу терористів! Цієї ночі "Шахед" також цілеспрямовано влучив у будинок моїх дітей", — йдеться у пості Шахова.

Шахов зазначив, що сьогоднішню атаку "сприймає як послання". Також він зазначив, що ніхто не постраждав.

У написі на відео нардеп вказав, що ворожий "Шахед" цілеспрямовано влучив у будинок.

Нардеп Сергій Шахов — що відомо

Шахов - народний депутат України VIII та IX скликань від проросійської партії "Наш край". Був оголошений у розшук Вищим антикорупційним судом України 31 березня 2023 року. За даними ЗМІ, мешкає в Дубаї (ОАЕ).

З березня 2006 по жовтень 2010 року він був депутатом Луганської обласної ради.

У 2013 році був оголошений МВС України у розшук у рамках одразу кількох кримінальних проваджень.

У 2019 році був обраний до Верховної Ради 9 скликання як самовисуванець та член партії "Наш Край" по 114 округу. З 6 грудня 2019 року – член депутатської групи "Довіра", до цього – позафракційний. Член Комітету з питань екологічної політики та природокористування.

У 2021 році НАЗК виявило ознаки недостовірного декларування у діях Сергія Шахова на загальну суму 15,4 мільйона гривень.

2022 року НАБУ завершило розслідування щодо народного депутата Сергія Шахова. За даними НАБУ, Шахов записав на цивільну дружину і, таким чином, приховав значний обсяг майна на загальну суму майже 88 млн грн.

2023 року Колегія суддів ВАКС ухвалила здійснити примусовий привід Шахова на судове засідання. У тому ж році ВАКС оголосила у розшук Сергія Шахова у справі про недекларування майна на вищезазначену суму.

А у 2025 році стало відомо, що Шахов вже понад два роки живе в елітних апартаментах у Дубаї. Але при цьому депутат підключався до онлайн-засідань парламентського комітету з питань екологічної політики, членом якого він є. Публічно депутат та його адвокати запевняють, що за кордоном він живе тому, що лікується.

Нагадаємо, у Києві триває розбір завалів після ракетного удару по дев'ятиповерхівці в Дарницькому районі, вже відомо про вісьмох загиблих. А нардепка Тетяна Чорновол, яка зараз захищає Україну на фронті, розповіла, що жила в подібному будинку і знає, що вони руйнуються, як "карткові будиночки".

У ніч на 14 травня Україна пережила одну з наймасштабніших атак від початку війни, і основний удар ворога було націлено на Київ. ЗС РФ використали три аеробалістичні ракети "Кинджал", 18 балістичних ракет "Іскандер-М" і С-400, а також 35 крилатих ракет Х-101. Також було запущено дрони типу "Шахед", "Гербера", "Італмас", боєприпаси "Бандероль" і дрони-імітатори.