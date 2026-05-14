Во время ночной атаки РФ сгорел дом нардепа Шахова, объявленного в розыск (видео)

В результате ночной атаки в ночь на 14 мая был почти уничтожен частный дом народного депутата Сергея Шахова.

Об этом парламентарий сообщил сам в социальной сети Instagram. К посту он добавил видео, снятое в разрушенной части дома. "Страшная ночь для украинцев! Сочувствую всем, кто пострадал от варварского нападения террористов! Этой ночью "Шахед" также целенаправленно попал в дом моих детей", — говорится в посте Шахова.

Шахов отметил, что сегодняшнюю атаку "воспринимает как послание". Также он отметил, что никто не пострадал.

В надписи на видео нардеп указал, что вражеский "Шахед" целенаправленно попал в дом.

Нардеп Сергей Шахов — что известно

Шахов — народный депутат Украины VIII и IX созывов от пророссийской партии "Наш край". Был объявлен в розыск Высшим антикоррупционным судом Украины 31 марта 2023 года. По данным СМИ, проживает в Дубае (ОАЭ).

С марта 2006 по октябрь 2010 года он был депутатом Луганского областного совета.

В 2013 году был объявлен МВД Украины в розыск в рамках сразу нескольких уголовных производств.

В 2019 году был избран в Верховную Раду 9 созыва как самовыдвиженец и член партии "Наш Край" по 114 округу. С 6 декабря 2019 года — член депутатской группы "Доверие", до этого — внефракционный. Член Комитета по вопросам экологической политики и природопользования.

В 2021 году НАПК выявило признаки недостоверного декларирования в действиях Сергея Шахова на общую сумму 15,4 миллиона гривен.

В 2022 году НАБУ завершило расследование в отношении народного депутата Сергея Шахова. По данным НАБУ, Шахов записал на гражданскую жену и, таким образом, скрыл значительный объем имущества на общую сумму почти 88 млн грн.

В 2023 году Коллегия судей ВАКС постановила осуществить принудительный привод Шахова на судебное заседание. В том же году ВАКС объявила в розыск Сергея Шахова по делу о недекларировании имущества на вышеупомянутую сумму.

А в 2025 году стало известно, что Шахов уже более двух лет живет в элитных апартаментах в Дубае. Но при этом депутат подключался к онлайн-заседаниям парламентского комитета по вопросам экологической политики, членом которого он является. Публично депутат и его адвокаты уверяют, что за границей он живет потому, что лечится.

Напомним, в Киеве продолжается разбор завалов после ракетного удара по девятиэтажке в Дарницком районе, уже известно о восьми погибших. А нардеп Татьяна Черновол, которая сейчас защищает Украину на фронте, рассказала, что жила в подобном доме и знает, что они разрушаются, как "карточные домики".

В ночь на 14 мая Украина пережила одну из самых масштабных атак с начала войны, и основной удар врага был нацелен на Киев. ВС РФ использовали три аэробаллистические ракеты "Кинжал", 18 баллистических ракет "Искандер-М" и С-400, а также 35 крылатых ракет Х-101. Также были запущены дроны типа "Шахед", "Гербера", "Италмас", боеприпасы "Бандероль" и дроны-имитаторы.