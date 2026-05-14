Росла по соседству: Черновол после удара по дому в Киеве объяснила, в чем опасность "панелек"

В Киеве продолжается разбор завалов после ракетного удара по девятиэтакже в Дарницком районе, и уже известно о восьми погибших.

Нардеп, экс-журналистка и общественный деятель Татьяна Черновол, которая сейчас защищает Украину на фронте, рассказала, что жила в доме по соседству с разрушенной многоэтажкой и прекрасно знает внутренности этого и окрестных домов, которые строились на ее глазах.

По ее словам, они монтировались, как карточные домики, и падают так же.

"Складываются до самого низа, включая подвалы", — констатирует она, добавив, что много раз наблюдала такое и на фронте.

Поэтому, пишет она, когда она выбирает позицию, старается избегать панельных домов.

"Если другого нет и передают прилет кабов — убегаю в другое место. Страшно в таком доме, даже если тебя накрывают чем-то слабеньким, 80-м минометом. Удар даже в противоположный край качает подвал", — рассказывает она.

Исходя из этого, Черновол советует жителям панельных домов во время тревог искать другие места для укрытия.

"Хорошо держат кирпичные дома с внешними стенами, которые несут нагрузку, хорошо новые, где льется каркас, наружный пенобетон вбирает в себя силу удара. Хорошо зарекомендовал себя белый силикатный кирпич. Вообще для выбора укрытия самое главное спуститься в подвал – проанализировать, какой в ​​доме фундамент. Бывает, что и панельки стоят на хорошем фундаменте, и их подвал подходит под укрытие. Хороший фундамент – широкий, часто это бетонные блоки, хорошо, если глубоко зарыт", — объясняет военнослужащая.

Худший вариант для укрытия — это если у панельного дома фундамент из таких же панельных конструкций.

"Обнаружить это просто даже снаружи – такой фундамент имеет много наружных окошек, которые видны с улицы. … Из бетонных блоков невозможно такое намуровать, а плиты прямо на заводе лились с "окошечками".

Использование таких плит под фундамент, распространенное в СССР, она назвала преступлением.

"Такие подвалы – никогда под укрытие, они разрушаются и складываются даже под тяжестью верхних перекрытий. Чем меньше окон в фундаменте, тем лучше укрытие. Но запасные выходы должны быть. Вообще подвалы многоэтажек – это лучшие укрытия, главное – чтобы не панельки", — отметила она.

На разборе завалов в Дарницком районе работают спасатели, полиция, кинологи. Судьба 20 человек неизвестна, они считаются пропавшими без вести. Среди погибших — 12-летняя девочка. 45 человек получили ранения, более 30 госпитализированы.

В ночь на 14 мая Украина пережила одну из самых масштабных атак с начала войны, и основной удар врага был нацелен на Киев. ВС РФ использовали три аэробаллистические ракеты "Кинжал", 18 баллистических ракет "Искандер-М" и С-400, а также 35 крылатых ракет Х-101. Также были запущены дроны типа "Шахед", "Гербера", "Италмас", боеприпасы "Бандероль" и дроны-имитаторы.

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат предупредил, что РФ может нанести новый удар, поскольку во время предыдущих атак не использовала ракеты морского базировани "Кинжал" и "Искандер-К".

