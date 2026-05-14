Росла по сусідству: Чорновол після удару по будинку в Києві пояснила, у чому небезпека "панельок"

У Києві триває розбір завалів після ракетного удару по дев'ятиповерхівці в Дарницькому районі, і вже відомо про вісьмох загиблих.

Нардепка, екс-журналістка і громадська діячка Тетяна Чорновол, яка зараз захищає Україну на фронті, розповіла, що жила в будинку по сусідству зі зруйнованою багатоповерхівкою і прекрасно знає нутрощі цього та навколишніх будинків, які будувалися на її очах.

За її словами, вони монтувалися, як карткові будиночки, і падають так само.

"Складаються до самого низу, включно з підвалами", — констатує вона, додавши, що багато разів спостерігала таке і на фронті.

Тому, пише вона, коли вона обирає позицію, намагається уникати панельних будинків.

"Якщо іншого немає і передають приліт кабів — тікаю в інше місце. Страшно в такому будинку, навіть якщо тебе накривають чимось слабеньким, 80-м мінометом. Удар навіть у протилежний край хитає підвал", — розповідає вона.

Виходячи з цього, Чорновол радить мешканцям панельних будинків під час тривог шукати інші місця для укриття.

"Добре тримають цегляні будинки із зовнішніми стінами, які несуть навантаження, добре нові, де ллється каркас, зовнішній пінобетон вбирає в себе силу удару. Добре зарекомендувала себе біла силікатна цегла. Взагалі для вибору укриття найголовніше спуститися в підвал — проаналізувати, який у будинку фундамент. Буває, що і панельки стоять на хорошому фундаменті, і їхній підвал підходить під укриття. Хороший фундамент — широкий, часто це бетонні блоки, добре, якщо глибоко заритий", — пояснює військовослужбовиця.

Найгірший варіант для укриття — це якщо у панельного будинку фундамент із таких же панельних конструкцій.

"Виявити це просто навіть зовні — такий фундамент має багато зовнішніх віконець, які видно з вулиці. ... З бетонних блоків неможливо таке намурувати, а плити прямо на заводі лилися з "віконечками".

Використання таких плит під фундамент, поширене в СРСР, вона назвала злочином.

"Такі підвали — ніколи під укриття, вони руйнуються і складаються навіть під вагою верхніх перекриттів. Що менше вікон у фундаменті, то краще укриття. Але запасні виходи мають бути. Взагалі підвали багатоповерхівок — це найкращі укриття, головне — щоб не панельки", — зазначила вона.

На розборі завалів у Дарницькому районі працюють рятувальники, поліція, кінологи. Доля 20 осіб невідома, вони вважаються зниклими безвісти. Серед загиблих — 12-річна дівчинка. 45 осіб дістали поранення, понад 30 госпіталізовано.

У ніч на 14 травня Україна пережила одну з наймасштабніших атак від початку війни, і основний удар ворога було націлено на Київ. ЗС РФ використали три аеробалістичні ракети "Кинджал", 18 балістичних ракет "Іскандер-М" і С-400, а також 35 крилатих ракет Х-101. Також було запущено дрони типу "Шахед", "Гербера", "Італмас", боєприпаси "Бандероль" і дрони-імітатори.

Представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат попередив, що РФ може завдати нового удару, оскільки під час попередніх атак не використала ракети морського базування "Кинджал" та "Іскандер-К".

