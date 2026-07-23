"Це не канікули": Тищенко розповів, як працюватимуть депутати під час паузи в засіданнях Ради

Депутати Верховної Ради "не пішли на канікули", а лише зробили паузу в пленарних засіданнях до 18 серпня. Народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко заявив, що в цей період планує зосередитися на роботі з виборцями, діяльності парламентського комітету та питаннях транспортної сфери.

На своїй сторінці у Telegram народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко оприлюднив допис, у якому пояснив, що перерва між засіданнями Верховної Ради до 18 серпня не є депутатськими канікулами, а також опублікував відеозвернення зі своїми планами на цей період.

За словами Тищенка, у разі виникнення нагальної потреби Верховна Рада може оперативно зібратися на засідання буквально протягом доби. Він також висловив думку, що така необхідність ще може виникнути.

Депутат наголосив, що під час паузи в пленарній роботі парламенту має намір зосередитися на кількох основних напрямах. Одним із головних він назвав боротьбу проти можливого підвищення вартості проїзду в комунальному транспорті Києва.

Відео дня

У своєму відеозверненні Тищенко звернувся до мера столиці Віталія Кличка із закликом не підвищувати тарифи для киян. Він заявив, що перед ухваленням будь-яких рішень необхідно провести аудит використання бюджетних коштів.

За словами народного депутата, у 2025 році з бюджету Києва було виділено 10 мільярдів гривень на компенсацію різниці в тарифах для транспортних підприємств. У зв'язку з цим він закликав перевірити, як були використані ці кошти, а також надходження від реклами та ефективність роботи відповідних структур.

Окрім транспортної тематики, Тищенко повідомив, що планує працювати над питанням врегулювання цін на пальне. За його словами, він має намір звернутися до нового прем'єр-міністра Сергія Корецького щодо контролю за цінами на АЗС.

Також депутат зазначив, що продовжить роботу в Комітеті Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури. Серед його завдань — контроль за використанням державних коштів і моніторинг транспортної галузі.

Окрему увагу, за словами Тищенка, він приділятиме роботі громадської приймальні. Він запевнив, що й надалі прийматиме звернення громадян, опрацьовуватиме їхні скарги та взаємодіятиме з органами місцевої влади для вирішення проблем.

Крім цього, народний депутат повідомив, що разом із командою працюватиме над створенням спеціальної картки, яка, за його словами, має надати людям з інвалідністю можливість користуватися відповідними пільгами під час паркування в країнах Європи.

Водночас ще 16 липня народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк повідомив, що до 18 серпня Верховна Рада не планує проводити пленарних засідань. Тоді ж він зазначав, що питання щодо нового міністра оборони можуть розглянути вже після цієї дати.

Нагадаємо, що 22 липня президент України Володимир Зеленський офіційно провів масштабні кадрові зміни у вищому військовому керівництві держави. Відповідними указами глава держави звільнив Олександра Сирського та Андрія Гнатова, а також призначив нових головнокомандувача ЗСУ і начальника Генерального штабу.

Крім того, видання "Українська правда" писало, що після відставки з посади голови Міністерства оборони Володимир Зеленський пропонував Михайлу Федорову інші посади у владі за межами оборонного відомства. Однак Федоров відповів відмовою.