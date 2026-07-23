"Это не каникулы": Тищенко рассказал, как будут работать депутаты во время перерыва в заседаниях Рады

Депутаты Верховной Рады "не ушли на каникулы", а лишь сделали перерыв в пленарных заседаниях до 18 августа. Народный депутат от партии "Слуга народа" Николай Тищенко заявил, что в этот период планирует сосредоточиться на работе с избирателями, деятельности парламентского комитета и вопросах транспортной сферы.

На своей странице в Telegram народный депутат от партии "Слуга народа" Николай Тищенко опубликовал сообщение, в котором пояснил, что перерыв между заседаниями Верховной Рады до 18 августа не является депутатскими каникулами, а также опубликовал видеообращение со своими планами на этот период.

По словам Тищенко, в случае возникновения неотложной необходимости Верховная Рада может оперативно собраться на заседание буквально в течение суток. Он также высказал мнение, что такая необходимость еще может возникнуть.

Депутат подчеркнул, что во время перерыва в пленарной работе парламента намерен сосредоточиться на нескольких основных направлениях. Одним из главных он назвал борьбу против возможного повышения стоимости проезда в общественном транспорте Киева.

Відео дня

В своем видеообращении Тищенко обратился к мэру столицы Виталию Кличко с призывом не повышать тарифы для киевлян. Он заявил, что перед принятием каких-либо решений необходимо провести аудит использования бюджетных средств.

По словам народного депутата, в 2025 году из бюджета Киева было выделено 10 миллиардов гривен на компенсацию разницы в тарифах для транспортных предприятий. В связи с этим он призвал проверить, как были использованы эти средства, а также поступления от рекламы и эффективность работы соответствующих структур.

Помимо транспортной тематики, Тищенко сообщил, что планирует заниматься вопросом регулирования цен на топливо. По его словам, он намерен обратиться к новому премьер-министру Сергею Корецкому по поводу контроля за ценами на АЗС.

Кроме того, депутат отметил, что продолжит работу в Комитете Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры. В число его задач входят контроль за использованием государственных средств и мониторинг транспортной отрасли.

По словам Тищенко, он будет уделять особое внимание работе общественной приемной. Он заверил, что и впредь будет принимать обращения граждан, рассматривать их жалобы и взаимодействовать с органами местной власти для решения проблем.

Кроме того, народный депутат сообщил, что вместе со своей командой будет работать над созданием специальной карты, которая, по его словам, должна предоставить людям с инвалидностью возможность пользоваться соответствующими льготами при парковке в странах Европы.

В то же время еще 16 июля народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк сообщил, что до 18 августа Верховная Рада не планирует проводить пленарные заседания. Тогда же он отметил, что вопрос о новом министре обороны может быть рассмотрен уже после этой даты.

Напомним, что 22 июля президент Украины Владимир Зеленский официально произвел масштабные кадровые изменения в высшем военном руководстве страны. Соответствующими указами глава государства освободил от должности Александра Сырского и Андрея Гнатова, а также назначил новых главнокомандующего ВСУ и начальника Генерального штаба.

Кроме того, издание "Украинская правда" сообщало, что после отставки с поста главы Министерства обороны Владимир Зеленский предлагал Михаилу Федорову другие должности во власти за пределами оборонного ведомства. Однако Федоров ответил отказом.