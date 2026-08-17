"Їдь звідси": екснардеп заявив, що закликає своїх дітей емігрувати через війну

Колишній народний депутат України VIII скликання, депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань, відомий, як критик чинної влади, заявив, що війну із Росією не виграти, а тому своїх дітей він закликає їхати з України.

У відвертому інтерв'ю Сергій Хлань говорив про межу між миром та капітуляцією, скаржився, що Україна не може захиститись від російської балістики та заявив, що з "цією владою ви ніколи не виграєте війну. Влада, яка краде, вона не налаштована на перемогу". Тому він чесно зізнався, що своїх дітей, які зараз у Києві, він закликає їхати з України, як тільки вони закінчать школу.

"На п'ятому році війни в мене донька закінчує школу і я кажу: "Донька, їдь звідси, тому що тобі треба будувати життя, а не жити в війні", — заявив Хлань.

Також він заявив, що треба було продовжувати перемовини із Росією.

"Там в Стамбулі тривали (перемовини – ред.) там перший раз, в Стамбулі тривали другий раз, але виходили з перемовин, виходили і заходили в роки війни. Не закінчувати перемовини, не закінчувати і знаходити точки дотику для того, щоб зупинити в кінці-кінців вбивства і руйнування", — заявив Хлань.

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Якщо "вбивства і руйнування" не зупинити, то колишній нардеп впевнений, що надалі ставатиме тільки гірше.

"Ну добре, давайте не будемо зупиняти. Будуть росіяни робити більше балістики, ми будемо робити свою балістику, будемо бити по їх складам. Вони будуть бити по нашим складам, по містам, по людям. Ми не маємо своєї антибалістики, немає систем "Патріот", немає ліцензії, не буде, можливо. А можливо, якщо і буде, то років через п'ять, а ці п'ять років буде летіти нам всім на голови, вбивати наших дітей", — заявив він.

На думку Сергія Хланя, ключова помилка влади за останній рік — це відмова від пошуку дипломатичних вікон для перемовин на тлі виснаження систем ППО та втрати вогневої переваги.

Нагадаємо, заступник начальника ГУР МО генерал-майор Вадим Скібіцький дав інтерв'ю, в якому пояснив, чого очікувати від росіян. Нині РФ нарощує ракетні удари і знижувати темп не збирається.

Тим часом у Північноатлантичному альянсі уважно стежать за діями Кремля і вже мають свій план НАТО на випадок спроби вторгнення Росії до країн Балтії.