"Уезжай отсюда": экс-депутат заявил, что призывает своих детей эмигрировать из-за войны

Бывший народный депутат Украины VIII созыва, депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань, известный как критик действующей власти, заявил, что войну с Россией не выиграть, и поэтому он призывает своих детей уезжать из Украины.

В откровенном интервью Сергей Хлань говорил о грани между миром и капитуляцией, жаловался, что Украина не может защититься от российской баллистики, и заявил, что с "этой властью вы никогда не выиграете войну. Власть, которая ворует, не нацелена на победу". Поэтому он честно признался, что своих детей, которые сейчас находятся в Киеве, он призывает уехать из Украины, как только они закончат школу.

"На пятом году войны у меня дочь заканчивает школу, и я говорю: „Доченька, уезжай отсюда, потому что тебе нужно строить жизнь, а не жить в условиях войны“, — заявил Хлань.

Кроме того, он заявил, что следовало продолжать переговоры с Россией.

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"Там, в Стамбуле, проходили (переговоры — ред.) в первый раз, там, в Стамбуле, проходили во второй раз, но выходили из переговоров, выходили и возвращались к ним в годы войны. Не прекращать переговоры, не прекращать и находить точки соприкосновения для того, чтобы в конце концов остановить убийства и разрушения", — заявил Хлань.

Если "убийства и разрушения" не остановить, то бывший народный депутат уверен, что в дальнейшем ситуация будет только ухудшаться.

"Ну ладно, давайте не будем останавливаться. Если россияне будут производить больше баллистических ракет, мы будем производить свои, будем наносить удары по их складам. Они будут наносить удары по нашим складам, по городам, по людям. У нас нет собственной противоракетной обороны, нет систем "Патриот", нет лицензии, и, возможно, не будет. А может быть, если и будет, то лет через пять, а эти пять лет ракеты будут лететь нам всем на головы, убивать наших детей", — заявил он.

По мнению Сергея Хланя, главная ошибка властей за последний год — это отказ от поиска дипломатических возможностей для переговоров на фоне истощения систем ПВО и потери огневого превосходства.

Напомним, заместитель начальника ГУР Минобороны генерал-майор Вадим Скибицкий дал интервью, в котором объяснил, чего следует ожидать от россиян. В настоящее время РФ активизирует ракетные удары и не собирается снижать темп.

Тем временем в Североатлантическом альянсе внимательно следят за действиями Кремля и уже разработали план НАТО на случай попытки вторжения России в страны Балтии.