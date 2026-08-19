"Президент виходить із лінії вогню": у НАБУ показали подробиці антикризового плану щодо ТСК (фото)

Документ, що містить план антикризової комунікації щодо діяльності тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради, виявили детективи Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Антикризовий план під назвою "Точка зламу дискусії щодо антикорупційної інфраструктури" було виявлено під час обшуків у рамках операції "Форест Гамп", повідомляє НАБУ.

Опитування Справа НАБУ щодо ОП та нардепів: яке покарання за корупцію під час війни ви вважаєте справді справедливим? Опитування відкрите до Розстріл / довічне ув'язнення (без права на амністію) 20 років колонії + повна конфіскація всього майна Конфіскація статків на користь армії + 10 років в'язниці Повний бан у політиці та позбавлення громадянства Стандартний вирок ВАКС відповідно до чинного ККУ Голосувати

У ньому містяться комунікаційні кроки та повідомлення, спрямовані на реагування на ситуацію, що склалася навколо діяльності ТСК.

Фото: НАБУ

Фото: НАБУ

Фото: НАБУ

Зокрема, у документі наведено перелік інформаційних ресурсів, які необхідно підключити. Серед них — соціальні мережі, антикорупційні та урядові канали, телеканали, публічні спікери, члени ТСК тощо, судячи з опублікованих НАБУ документів.

Опитування Справа НАБУ щодо ОП та нардепів: яке покарання за корупцію під час війни ви вважаєте справді справедливим? Опитування відкрите до Розстріл / довічне ув'язнення (без права на амністію) 20 років колонії + повна конфіскація всього майна Конфіскація статків на користь армії + 10 років в'язниці Повний бан у політиці та позбавлення громадянства Стандартний вирок ВАКС відповідно до чинного ККУ Голосувати

Мета плану — вивести президента "з лінії вогню", позиціонувати ТСК як головний орган, що користується довірою, показати, що ТСК — це відкритість та аудит, а не атака, а також зробити так, щоб партнери сприймали цей процес як системний і відкритий.

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Також, як зазначено в документі, депутати з різних фракцій можуть проявити себе в роботі ТСК, знижуючи градус конфлікту.

19 серпня НАБУ та САП провели обшуки у деяких високопосадовців, зокрема з Офісу президента, а також у колишніх і чинних народних депутатів.

Олексій Гончаренко повідомив, що однією з фігуранток розслідування є заступниця голови Офісу президента Ірина Мудра.

Тим часом народний депутат від ОПЗЖ Вадим Столар підтвердив, що в його будинку проводяться обшуки. Також НАБУ та САП проводять обшуки в офісі Sense Bank, територія навколо будівлі перекрита