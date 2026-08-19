"Президент выходит с линии огня": в НАБУ показали детали антикризисного плана по ВСК (фото)

Документ, содержащий план антикризисной коммуникации по деятельности временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады обнаружили детективы Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Антикризисный план под названием "Точка излома дискуссии относительно антикоррупционной инфраструктуры" обнаружен в ходе обысков в рамках операции "Форест Гамп", сообщает НАБУ.

В нем – коммуникационные шаги и месседжи, направленные на реагирование на публичную ситуацию вокруг работы ВСК.

Фото: НАБУ

Фото: НАБУ

Фото: НАБУ

В частности, в документе указывается перечень информационных ресурсов, которые необходимо подключить. Среди них — соцсети, антикоррупционные и правительственные каналы, телеканалы, публичные спикеры, члены ВСК и тому подобное, судя по опубликованным НАБУ документам.

Цель плана — вывести президента "с линии огня", позиционировать ВСК как центральный орган доверия, показать, что ВСК равно открытости и аудиту, а не атаке, а также сделать так, чтобы партнеры процесс системным и открытым.

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Также, говорится в документе, депутаты из разных групп могут проявить себя в работе ВСК, снижая градус конфликта.

19 августа НАБУ и САП нагрянули с обысками к некоторым высокопоставленным чиновникам, в том числе из Офиса президента, а также бывшим и действующим нардепам.

Алексей Гончаренко сообщил, что одной из фигуранток расследования является заместитель главы Офиса президента Ирина Мудрая.

Тем временем нардеп от ОПЗЖ Вадим Столар подтвердил, что у него дома проходят обыски. Также НАБУ и САП проводят обыски в офисе Sense Bank, территория вокруг здания перекрыта