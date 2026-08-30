Таємний візит голови ЦРУ до Москви: Реткліфф пропонував зустріч Трампа, Путіна та Зеленського, — Axios

Директор ЦРУ намагався з’ясувати в Москві, чи можливе відновлення мирних переговорів щодо України. Також він пропонував організувати особисту зустріч лідерів держав.

Голова Центрального розвідувального управління США Джон Реткліфф під час своєї таємної поїздки до Москви запропонував провести тристоронню зустріч між президентами Дональдом Трампом, Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським. Про це виданню Axios повідомили два обізнані джерела.

Підкреслюється, що Реткліфф вперше особисто взяв участь у дипломатичних зусиллях, спрямованих на досягнення прориву у відносинах між Росією та Україною. Переговори між РФ та Україною за посередництва адміністрації Трампа були призупинені в середині лютого після початку війни з Іраном.

Візит Реткліффа, як пояснили джерела, частково мав на меті з’ясувати, чи зможуть керівники російських спецслужб переконати главу Кремля відновити переговори з Україною за посередництва США.

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Реткліфф зустрівся з керівником зовнішньої розвідки Сергієм Наришкіним та директором ФСБ Олександром Бортніковим. Джерела Axios стверджують, що глава ЦРУ Реткліфф вважав останнього "конструктивним гравцем", який зможе допомогти відновити дипломатичні контакти.

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У п’ятницю, 28 серпня, американські чиновники поінформували Зеленського про переговори Реткліффа та пропозицію щодо проведення тристоронньої зустрічі. При цьому раніше адміністрація Трампа вже порушувала цю ідею, яку в Києві підтримали, але в Кремлі відкинули.

Зеленський, у свою чергу, подякував США за "необхідний тон у переговорах із Росією" та заявив, що адміністрація Трампа "пропонує реалістичне бачення того, що потрібно зробити і чого потрібно досягти".

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Нагадаємо, видання The New York Times повідомляло, що директор ЦРУ висловив у Москві невтішну оцінку перебігу російського вторгнення в Україну. Він закликав Кремль укласти мирну угоду з Києвом, перш ніж військове та економічне становище РФ погіршиться.

А видання The Wall Street Journal повідомляло, що директор ЦРУ відвідав Москву, щоб попередити Кремль про неприпустимість нападу на країни НАТО.

Фокус писав, що голова Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін заявив, що сторони обговорили питання, що належать до компетенції спецслужб. Цю версію підтримав і прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков.