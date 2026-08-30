Тайный визит главы ЦРУ в Москву: Рэтклифф предлагал встречу Трампа, Путина и Зеленского, — Axios

Директор ЦРУ пытался выяснить в Москве, возможно ли возобновление мирных переговоров по Украине. Также он предлагал провести личную встречу лидеров государств.

Глава Центрального разведывательного управления США Джон Рэтклифф во время своей тайной поездки в Москву предложил провести трехстороннюю встречу между президентами Дональдом Трампом, Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Об этом изданию Axios рассказали два осведомленных источника.

Подчеркивается, что Рэтклифф впервые лично принял участие в дипломатических усилиях по достижению прорыва между Россией и Украиной. Переговоры между РФ и Украиной при посредничестве администрации Трампа были приостановлены в середине февраля после начала войны с Ираном.

Визит Рэтклиффа, как пояснили источники, частично был направлен на определение того, могут ли руководители российских спецслужб убедить главу Кремля возобновить переговоры с Украиной при посредничестве США.

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Рэтклифф встретился с начальником внешней разведки Сергеем Нарышкиным и директором ФСБ Александром Бортниковым. Источники Axios утверждают, что глава ЦРУ Рэтклифф считал последнего "конструктивным игроком", который сможет помочь возобновить дипломатические контакты.

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В пятницу, 28 августа, американские чиновники проинформировали Зеленского о переговорах Рэтклиффа и предложении о проведении трехсторонней встречи. При этом ранее администрация Трампа уже поднимала эту идею, которую в Киеве поддержали, но в Кремле отвергли.

Зеленский, в свою очередь, поблагодарил США за "необходимый тон разговора с Россией" и заявил, что администрация Трампа "выдвигает реалистичное видение того, что необходимо сделать и чего необходимо достичь".

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Напомним, издание The New York Times писало, что директор ЦРУ представлял в Москве неутешительную оценку хода российского вторжения в Украину. Он призвал Кремль пойти на мирное соглашение с Киевом, прежде чем военное и экономическое положение РФ ухудшится.

А издание The Wall Street Journal сообщало, что директор ЦРУ посетил Москву, чтобы предупредить Кремль о недопустимости нападения на страны НАТО.

Фокус писал, что глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что стороны обсудили вопросы, относящиеся к компетенции спецслужб. Этой версии придерживался и пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.