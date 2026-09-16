НАБУ та САП прийшли з обшуками до колишньої заступниці Кравченка,— УП

15 вересня детективи Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури нібито провели обшуки у колишньої заступниці Руслана Кравченка та екс-виконуючої обов’язки голови Державної податкової служби Лесі Карнаух.

Про проведення слідчих заходів повідомляє "Українська правда" з посиланням на свої джерела в політичних колах. Більше ніде ця інформація офіційно поки що не підтверджується.

Повноваження Карнаух як виконуючої обов’язки голови ДПС були припинені Кабінетом міністрів того ж дня, коли Руслан Кравченко, голова Офісу генерального прокурора, виїхав з України, тобто 14 вересня.

Міністру фінансів доручили подати на наступне засідання уряду кандидатури на посаду голови ДПС або нового виконувача обов’язків, а причини звільнення Карнауха в уряді не назвали

На запит журналістів УП антикорупційні органи відмовилися коментувати інформацію про обшуки.

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Леся Карнаух раніше була заступницею Руслана Кравченка в Київській обласній адміністрації, а після його призначення головою Державної податкової служби стала його першою заступницею.

Кабінет Міністрів України призначив Руслана Кравченка головою ДПС 31 грудня 2024 року (після того, як він очолював Київську обласну державну адміністрацію), а 17 червня 2025 року він звільнився з податкової служби у зв’язку з переходом на іншу роботу, очоливши з 21 червня Офіс генерального прокурора; Карнаух була призначена в.о. голови ДПС у червні 2025 року.

На посаді генерального прокурора її колишній керівник пропрацював до 14 вересня 2026 року і був звільнений після скандалу, пов’язаного з підписанням підозри голові НАБУ Семену Кривоносу. На той час він уже перебував за кордоном.

На момент написання статті Карнаух поки що жодним чином не прокоментувала інформацію про обшуки.

Нагадаємо, Кравченко звернувся з-за кордону до народних депутатів перед голосуванням щодо його відставки.

Парламент підтримав його звільнення, якого раніше вимагав Зеленський, а 15 вересня президент підписав указ, яким звільнив генерального прокурора з посади.

Нагадаємо, що отримала Україна в результаті протистояння між НАБУ та генеральним прокурором Кравченком. Наразі Офісом генерального прокурора керує Максим Крим.