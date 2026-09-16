НАБУ и САП пришли с обысками к бывшему заму Кравченко,— УП

15 сентября детективы Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры якобы провели обыски у бывшей заместительницы Руслана Кравченко и экс-исполняющей обязанности главы Государственной налоговой службы Леси Карнаух.

О проведении следственных мероприятий сообщает "Украинская правда" со ссылкой на свои источники в политических кругах. Больше нигде эта информация официально пока не подтверждается.

Полномочия Карнаух как исполняющей обязанности главы ГНС были прекращены Кабинетом министров в тот же день, когда Руслан Кравченко, глава Офиса генпрокурора, выехал из Украины, то есть 14 сентября.

Министру финансов поручили подать на следующее заседание правительства кандидатуры на должность главы ГНС или нового исполняющего обязанности, а причин увольнения Карнаух в правительстве не назвали

На запрос журналистов УП в антикоррупционных органах отказались комментировать информацию об обысках.

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Леся Карнаух раньше была заместительницей Руслана Кравченко в Киевской ОВА, а после его назначения главой Государственной налоговой службы стала его первым замом.

Кабинет Министров Украины назначил Руслана Кравченко председателем ГНС 31 декабря 2024 года (после руководства Киевской ОВА), а 17 июня 2025 года он уволился с налоговой в связи с переходом на другую работу, возглавив с 21 июня Офис генпрокурора, Карнаух была назначена и.о. главы ГНС в июне 2025 года.

На посту генпрокурора ее бывший шеф проработал до 14 сентября 2026 года и был уволен после скандала с подписанием подозрения главе НАБУ Семену Кривоносу. В этот момент он уже был за границей.

На момент написания материала Карнаух пока никак не комментировала информацию об обысках.

Напомним, Кравченко обратился из-за границы к народным депутатам перед голосованием за его отставку.

Парламент поддержал его увольнение, которого ранее потребовал Зеленский, а 15 сентября президент подписал указ, которым снял генпрокурора с его должности.

Напомним, что получила Украина в результате противостояния НАБУ и генпрокурора Кравченко. Сейчас Офисом генпрокурора руководит Максим Крым.