США запропонували тристоронню зустріч з РФ: Зеленський розкрив деталі переговорів

США запропонували провести тристоронню зустріч у технічному форматі на території ОАЕ, а вже за 10 днів американські та українські переговорники зберуться знову.

Сполучені Штати запропонували провести тристоронню зустріч у технічному форматі в Об'єднаних Арабських Еміратах. Про це Володимир Зеленський розповів журналістам Новини.Live у чаті Офісу президента, відповідаючи на запитання про переговорний процес.

За словами президента, на зустрічі з Дональдом Трампом у Нью-Йорку йшлося про загальні речі. Натомість згодом переговорні групи України та США провели окрему тривалу розмову, де обговорили вже конкретніші питання.

Домовленість така: українська сторона поінформує про деталі європейців, американські переговорники проведуть зустріч з росіянами, а за 10 днів представники США та України зберуться знову.

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Перед переговорами Трампа із Сі Цзіньпіном Зеленський особисто просив американського лідера порушити українське питання, аби глава Китаю вплинув на Путіна задля завершення війни. Зустріч уже відбулася, проте інформації про цю частину розмови Київ поки не отримав.

Україна готується до можливого посилення російських атак на енергетичну інфраструктуру. Плани стійкості розробляють на місцевому рівні, а їх виконання контролюватимуть.

Паралельно триває робота над зимовим пакетом протиповітряної оборони: країні потрібні додаткові системи та ракети до наявних комплексів. До пошуку долучені Міноборони, МЗС і Служба зовнішньої розвідки.

Із пропозиціями щодо розблокування морських перевезень до України звернулися Єгипет, Індія, Туреччина та представники Близького Сходу. Київ запропонував дзеркальне припинення вогню, і ці країни відреагували позитивно.

За словами Зеленського, вони мали вийти на контакт із російською стороною, проте про результати таких переговорів Україні поки не повідомляли.

Нагадаємо, політичний аналітик Вадим Денисенко вважає, що зустріч лідерів США та Китаю нічого не дала Україні. З неї не вимальовується зустріч Трампа, Зеленського та Путіна, натомість з'являється перспектива зустрічі Трампа, Сі та Путіна, що є вкрай негативним сценарієм.

Також в Офісі президента спростували інформацію про тристоронню зустріч української делегації з росіянами на території США. Радник президента Дмитро Литвин заявив, що делегація повертається до України.

Крім того, Дональд Трамп і Сі Цзіньпін під час особистої зустрічі в Білому домі заговорили про питання Росії та України.