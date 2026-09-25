США предложили трехстороннюю встречу с РФ: Зеленский раскрыл детали переговоров

США предложили провести трехстороннюю встречу в техническом формате на территории ОАЭ, а уже через 10 дней американские и украинские переговорщики соберутся вновь.

Соединённые Штаты предложили провести трёхстороннюю встречу в техническом формате в Объединённых Арабских Эмиратах. Об этом Владимир Зеленский рассказал журналистам "Новини.Live" в чате Офиса президента, отвечая на вопрос о переговорном процессе.

По словам президента, на встрече с Дональдом Трампом в Нью-Йорке речь шла об общих вопросах. Однако впоследствии переговорные группы Украины и США провели отдельную длительную беседу, в ходе которой обсудили уже более конкретные вопросы.

Договоренность такова: украинская сторона проинформирует европейцев о деталях, американские переговорщики проведут встречу с россиянами, а через 10 дней представители США и Украины соберутся снова.

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Перед переговорами Трампа с Си Цзиньпином Зеленский лично попросил американского лидера затронуть украинский вопрос, чтобы глава Китая оказал влияние на Путина с целью прекращения войны. Встреча уже состоялась, однако информации об этой части разговора Киев пока не получил.

Украина готовится к возможному усилению российских атак на энергетическую инфраструктуру. Планы обеспечения устойчивости разрабатываются на местном уровне, а их выполнение будет контролироваться.

Параллельно ведется работа над зимним пакетом мер по противовоздушной обороне: стране требуются дополнительные системы и ракеты для имеющихся комплексов. К поиску подключены Минобороны, МИД и Служба внешней разведки.

С предложениями о возобновлении морских перевозок в Украину обратились Египет, Индия, Турция и представители Ближнего Востока. Киев предложил взаимное прекращение огня, и эти страны отреагировали на это положительно.

По словам Зеленского, они должны были выйти на контакт с российской стороной, однако об итогах таких переговоров Украине пока не сообщали.

Напомним, политический аналитик Вадим Денисенко считает, что встреча лидеров США и Китая ничего не дала Украине. Из этого не прорисовывается встреча Трампа, Зеленского и Путина, зато появляется перспектива встречи Трампа, Си и Путина, что является крайне негативным сценарием.

Кроме того, в Офисе президента опровергли информацию о трехсторонней встрече украинской делегации с российской стороной на территории США. Советник президента Дмитрий Литвин заявил, что делегация возвращается в Украину.

Кроме того, Дональд Трамп и Си Цзиньпин в ходе личной встречи в Белом доме затронули тему России и Украины.