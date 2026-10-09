Розморожені активи в обмін на енергетичне перемир'я з Україною: що вимагає Росія у США

Російська адміністрація вимагає у США послаблення санкцій в обмін на ймовірне енергетичне перемирʼя з Україною. РФ також це повʼязує з припиненням ударів по суднах у Чорному морі.

РФ вимагає від США послабити санкції в рамках переговорів про ймовірне енергетичне перемирʼя з Україною. Зокрема керівництво Росії спробувало це повʼязати з припиненням вогню у Чорному морі. Про це Kyiv Independent повідомили американські та українські чиновники, знайомі з переговорами.

Високопосадовець українського оборонного сектору вважає, що Москва навмисно максимізує руйнування, аби отримати важелі впливу перед можливими переговорами.

Вимоги прозвучали на тлі посилення російських атак по українській енергетиці. Київ уже живе в режимі щоденних обмежень світла, а удар 8 жовтня знеструмив значну частину столиці – міста, де мешкає понад три мільйони людей.

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Офіційно Москва готовності брати на себе зобов'язання не демонструє. Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков 8 жовтня заявив журналістам, що сенсу в переговорах про секторальне перемир'я Росія не бачить.

"Київ наразі пропонує не довгострокове врегулювання, а скоріше припинення вогню в районі, який є його ахіллесовою п'ятою — енергетичному секторі", — сказав Пєсков.

Приватно російські чиновники дали зрозуміти, що ініціативу Москва готова розглядати, розповіли Kyiv Independent двоє українських посадовців і один американський. Водночас Кремль прив'язує можливу угоду до інших вимог, і зняття санкцій. Які саме обмеження хоче скасувати Москва, досі невідомо.

Раніше повідомлялося, що Південна Корея закликала Україну припинити заяви, нібито постачання пального з її портів попри санкції допомагало Росії долати дефіцит. У Сеулі ці звинувачення назвали "неправильними та недоречними".

Крім того, ми писали, що Володимир Зеленський хоче бачити від США не заяви, а відчутні кроки – санкції, фінансову допомогу та системи ППО, які змусять Путіна сісти за стіл переговорів.