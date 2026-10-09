Размороженные активы в обмен на энергетическое перемирие с Украиной: чего требует РФ от США

Российское руководство требует от США ослабления санкций в обмен на возможное энергетическое перемирие с Украиной. РФ также связывает это с прекращением ударов по судам в Черном море.

Россия требует от США ослабить санкции в рамках переговоров о возможном энергетическом перемирии с Украиной. В частности, руководство России попыталось связать это с прекращением огня в Чёрном море. Об этом Kyiv Independent сообщили американские и украинские чиновники, знакомые с ходом переговоров.

Высокопоставленный чиновник украинского оборонного сектора считает, что Москва намеренно стремится к максимальному масштабу разрушений, чтобы получить рычаги влияния перед возможными переговорами.

Эти требования прозвучали на фоне усиления российских атак на украинскую энергетику. Киев уже живет в режиме ежедневных ограничений электроснабжения, а удар 8 октября оставил без света значительную часть столицы — города, в котором проживает более трех миллионов человек.

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Официально Москва не демонстрирует готовности брать на себя обязательства. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 8 октября заявил журналистам, что Россия не видит смысла в переговорах о секторальном перемирии.

"Киев в настоящее время предлагает не долгосрочное урегулирование, а скорее прекращение огня в районе, который является его ахиллесовой пятой — в энергетическом секторе", — сказал Песков.

В частном порядке российские чиновники дали понять, что Москва готова рассмотреть эту инициативу, сообщили Kyiv Independent двое украинских чиновников и один американский. В то же время Кремль увязывает возможное соглашение с другими требованиями, в том числе со снятием санкций. Какие именно ограничения хочет отменить Москва, пока неизвестно.

Что известно об энергетических переговорах

Сегодня, 9 октября, в Майами представитель Трампа Стивен Виткофф и зять Трампа Джаред Кушнер встретятся с украинской делегацией, чтобы обсудить новые предложения по поводу войны в Украине. Представители США заявляют, что у них есть "новые идеи". В частности, дипломаты будут обсуждать энергетическое перемирие между Россией и Украиной.

Также с собственной инициативой выступила Индия. Нью-Дели предложил перемирие, состоящее из трёх частей: прекращение ударов по энергетике и инфраструктуре, сохранение зерновых и энергетических потоков через Чёрное море и полный отказ от атак на суда. Такой вариант шире предложений Египта, Турции и США, ведь он сочетает защиту как объектов, так и морских перевозок. В Кремле на это заявление уже отреагировали.

Кроме того, Вашингтон предложил провести трехстороннюю встречу Украины, России и США до конца октября. Зеленский рассказал об этом на брифинге с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Киеве.

Кроме того, президент подтвердил, что Киев поддерживает такой формат и готов провести встречу в ОАЭ или в другой стране по выбору американской стороны.

Ранее сообщалось, что Южная Корея призвала Украину прекратить заявления о том, что якобы поставки топлива из её портов, несмотря на санкции, помогали России преодолевать дефицит. В Сеуле эти обвинения назвали "неверными и неуместными".

Кроме того, мы писали, что Владимир Зеленский хочет видеть от США не заявления, а ощутимые шаги — санкции, финансовую помощь и системы ПВО, которые заставят Путина сесть за стол переговоров.