"Поверніть мене в бригаду": Зеленський розкрив, чому Паліса не хоче буде послом в США

Президент Володимир Зеленський розповів, що на посаду посла України у США обговорювали кандидатури Юлії Свириденко, Дмитра Кулеби та Павла Паліси. За його словами, Паліса був би хорошим послом, але не хоче цієї посади.

Під час спілкування з журналістами, передає Укрінформ, Зеленський пояснив, чому серед кандидатів була саме така постать. За його словами, у Паліси є американська освіта та знання мови, а на цій посаді "треба багато працювати саме щодо військових питань". Крім того, за словами президента, Палісу знає Трамп.

Водночас сам Паліса, як розповів Зеленський, відмовився від такої перспективи. Президент навів його слова: "На фронт мене, поверніть мене терміново в бригаду. Я нікуди з України не поїду".

Зеленський додав, що консультації щодо призначення посла України у США триватимуть.

Що передувало

Раніше Зеленський заявляв, що перед ухваленням рішення про кандидатуру нового посла в США очікує на детальну інформацію про претендентів від Служби безпеки України та Національного антикорупційного бюро.

Видео дня

У серпні президент звільнив Ольгу Стефанішину з посади посла України у США.

Нагадаємо, після звільнення Стефанішиної Володимир Зеленський звільнив ще шістьох надзвичайних і повноважних послів України, а також призначив нового постійного представника держави при ЮНЕСКО.

Також Фокус писав, що президент Володимир Зеленський підтвердив призначення Рустема Умєрова головою Служби зовнішньої розвідки України, а Ігоря Клименка — секретарем Ради національної безпеки і оборони.