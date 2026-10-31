Зеленський прилетів до Туреччини на зустріч з Ердоганом: які питання обговорять президенти

Володимир Зеленський прибув до Туреччини. Політик проведе перемовини з президентом Реджепом Ердоганом.

У суботу, 31 жовтня, президент України Володимир Зеленський разом із командою прибув до Стамбула. Про це повідомив глава держави.

Він анонсував "важливі перемовини" з президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом, на яких обговорять зміцнення захисту українців, міждержавного партнерства та реальних дипломатичних перспектив.

"Є важливі питання щодо судноплавства у Чорному морі", — також наголосив Зеленський.

Окрім того, запланована також зустріч із Вселенським Патріархом Варфоломієм.

Про відвідини країни Зеленський повідомляв у своєму традиційному вечірньому зверненні 30 жовтня.

"У Туреччині відбудуться важливі переговори. Ми також працюємо над тим, щоб максимально використати всі доступні нам дипломатичні можливості. Очікуємо, що у листопаді вдасться просунутися вперед у рамках форматів, які обговорювалися вже досить давно", — розповів політик.

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Раніше глава Управління комунікацій при Адміністрації президента Туреччини Бурханеттін Дуран повідомив, що 31 жовтня Зеленський здійснить робочий візит до Туреччини на запрошення президента Ердогана.

За його словами, у ході переговорів у Стамбулі сторони обговорять подальший розвиток двосторонньої співпраці, а також регіональні та міжнародні питання, насамперед російсько-українську війну та ситуацію з безпекою у Чорноморському регіоні.

Нагадаємо, наприкінці вересня Туреччина запропонувала Києву та Москві домовитися про припинення нападів на судна та порти в Чорному морі через продовольчу безпеку.

Фокус також писав, що в ніч на 29 травня російські війська атакували безпілотниками цивільний суховантаж ANT, який прямував з одного з портів Одеської області до Туреччини.