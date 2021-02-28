У Росії змагання з дзюдо завершилися масовою бійкою (відео)

Конфлікт почався між двома вболівальниками. Один вболівав за дагестанця, а другий за осетина. Словесна перепалка вилилася в масову бійку.

У республіці Дагестан (РФ) під час змагань з дзюдо сталася масова бійка за участю вболівальників і спортсменів. Про це повідомляє "Інтерфакс".

В рамках першості Північно-Кавказького федерального округу по дзюдо серед юніорів сталася бійка після зустрічі дагестанця й осетина. Їх боротьба тривала понад 10 хвилин, і суддям було важко судити поєдинок, в якому було безліч напружених моментів. В результаті було визнано, що дагестанський спортсмен виграв. Один з прихильників дагестанця вигукнув: "Ура!". Але з ним поруч сидів осетинський уболівальник, який щось сказав у відповідь. Завʼязалася словесна перепалка, яка вилилася в бійку, що охопила весь зал.

Уже відомо, що всі спортсмени, які взяли участь в бійці, будуть дискваліфіковані.

[ + – ] Відео бійки.

Нагадаємо, в мережі з'явилося відео, як російські дипломати поверталися додому з КНДР дрезиною.

"Спочатку 32 години на поїзді, потім ще дві години на автобусі до кордону і, нарешті, найвідповідальніший відрізок маршруту — піший перехід на російську сторону. Для цього треба завчасно виготовити візок, поставити її на рейки, розмістити на ній речі, посадити дітей — і в шлях ", — розповіли в МЗС РФ.

Раніше повідомлялося, що в Росії пройшла масова бійка викладачів і кадетів.