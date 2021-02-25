Российские дипломаты возвращались домой из КНДР на дрезине, - МИД РФ (фото, видео)

В министерстве подчеркнули, что главным "двигателем" дрезины был третий секретарь посольства Владислав Сорокин.

25 февраля 8 сотрудников российского посольства в Северной Корее (КНДР) и члены их семей возвращались на Родину, в том числе, на дрезине. Об этом рассказывается на официальном Telegram-канале Министерства иностранных дел РФ.

В ведомстве отметили, что границы с КНДР закрыты уже больше года, потому домой пришлось добираться "долгим и трудным путем".

"Вначале 32 часа на поезде, затем ещё два часа на автобусе до границы и, наконец, самый ответственный участок маршрута — пеший переход на российскую сторону. Для этого надо заблаговременно изготовить тележку, поставить ее на рельсы, разместить на ней вещи, усадить детей — и в путь", — рассказали в МИД РФ.

В министерстве подчеркнули, что главным "двигателем" дрезины был третий секретарь посольства Владислав Сорокин.

"Больше километра пришлось толкать всю эту конструкцию по железной дороге", — отметили в ведомстве.

Напомним, 18 февраля стало известно, что Эстония выслала из страны российского дипломата, а Россия — эстонского.

5 февраля Министерство иностранных дел РФ объявило "персонами нон грата" сотрудников дипломатических представительств Швеции, Польши и Германии. По информации МИДа, иностранные дипломаты принимали участие в несанкционированных акциях протеста сторонников оппозиционного политика Алексея Навального. Спустя несколько дней Германия, Польша и Швеция объявили об ответных мерах.