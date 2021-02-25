Російські дипломати поверталися додому з КНДР дрезиною, — МЗС РФ (фото, відео)

У міністерстві підкреслили, що головним "двигуном" дрезини був третій секретар посольства Владислав Сорокін.

25 лютого 8 Співробітників російського посольства в Північній Кореї (КНДР) та члени їх сімей поверталися на Батьківщину, зокрема, на дрезині. Про це розповідається на офіційному Telegram-каналі Міністерства закордонних справ РФ.

У відомстві зазначили, що кордони з КНДР закриті вже більше року, тому додому довелося добиратися "довгим і важким шляхом".

"Спочатку 32 години на потязі, потім ще дві години на автобусі до кордону і, нарешті, найвідповідальніший відрізок маршруту — піший перехід на російську сторону. Для цього треба завчасно виготовити візок, поставити його на рейки, розмістити на ньому речі, посадити дітей — і в дорогу", — розповіли в МЗС РФ.

У міністерстві підкреслили, що головним "двигуном" дрезини був третій секретар посольства Владислав Сорокін.

"Більше кілометра довелося штовхати всю цю конструкцію залізницею", — зазначили у відомстві.

Нагадаємо, 18 лютого стало відомо, що Естонія вислала з країни російського дипломата, а Росія — естонського.

5 лютого Міністерство закордонних справ РФ оголосило "персонами нон грата" співробітників дипломатичних представництв Швеції, Польщі та Німеччини. За інформацією МЗС, іноземні дипломати брали участь в несанкціонованих акціях протесту прихильників опозиційного політика Олексія Навального. Через кілька днів Німеччина, Польща і Швеція оголосили про заходи у відповідь.