В России соревнования по дзюдо завершились массовой дракой (видео)

Конфликт начался между двумя болельщиками. Один болел за дагестанца, а второй за осетина. Словесная перепалка вылилась в массовую драку.

В республике Дагестан (РФ) во время соревнований по дзюдо произошла массовая драка с участием болельщиков и спортсменов. Об этом сообщает "Интерфакс".

В рамках первенства Северо-Кавказкого федерального округа по дзюдо среди юниоров произошла драка после встречи дагестанца и осетина. Их борьба длилась больше 10 минут, и судьям было тяжело судить поединок, в котором было множество напряженных моментов. В итоге было признано, что дагестанский спортсмен выиграл. Один из сторонников дагестанца выкрикнул: "Ура!". Но с ним рядом сидел осетинский болельщик, который что-то сказал в ответ, и словесная перепалка вылилась в драку, охватившую весь зал.

Уже известно, что все спортсмены, которые приняли участие в потасовке, будут дисквалифицированы.

[ + – ] Видео драки.

Напомним, в сети появилось видео, как российские дипломаты возвращались домой из КНДР на дрезине.

"Вначале 32 часа на поезде, затем еще два часа на автобусе до границы и, наконец, самый ответственный участок маршрута — пеший переход на российскую сторону. Для этого надо заблаговременно изготовить тележку, поставить ее на рельсы, разместить на ней вещи, усадить детей — и в путь", — рассказали в МИД РФ.

Ранее сообщалось, что в России прошла массовая драка преподавателей и кадетов.