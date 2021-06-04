Офіційно: Ребров покинув "Ференцварош"

Колишній тренер київського "Динамо" взяв паузу в тренерській діяльності.

Колишній тренер київського "Динамо" Сергій Ребров покинув посаду головного тренера угорського "Ференцвароша".

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З угорською командою Ребров працював із серпня 2018 року. За цей час "Ференцварош" тричі поспіль став чемпіоном Угорщини, а також виходив у груповий етап Ліги чемпіонів.

"Хочу подякувати керівництву клубу і всім фанатам за підтримку. Ми разом досягли всіх успіхів, я радий був працювати в клубі з такою приголомшливою історією", — наводить слова Реброва офіційний сайт "Ференцвароша".

Останнім часом запросити Реброва хотів грецький АЕК, київський "Динамо", "Тоттенхем", "Фенербахче", збірна України та ряд інших клубів.

Раніше Ребров відмовився очолити російський футбольний клуб.

Ребров тренував київський "Динамо" у 2014-2017 роках. Команда тоді виграла Кубок, Суперкубок і двічі чемпіонат України. Із середини 2018 року Ребров тренує угорський "Ференцварош". З ним клуб двічі став чемпіоном Угорщини і вийшов у групу Ліги чемпіонів уперше за 25 років. Щасливі гравці команди після вирішального матчу увірвалися на пресконференцію Реброва й облили його шампанським.

Нагадаємо, як гравець Сергій Ребров більшу частину своєї кар'єри провів у київському "Динамо" (1992-2000 і 2005-2008). Він став першим гравцем, який забив у чемпіонаті України сто голів, а також першим, кому вдалося стати чемпіоном України і володарем Кубку України в одному сезоні в ролі гравця і тренера.

У червні 2000 року перейшов у "Тоттенгем Готспур" за 11 млн фунтів стерлінгів.

Він є переможцем трьох чемпіонатів: українського (дев'ятиразовий — у складі київського "Динамо"), турецького (у складі "Фенербахче") і російського (у складі "Рубіна").

Крім того, Сергій Ребров чемпіон світу (2005) і Європи (2003) з радіоспорту.