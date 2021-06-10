Бій Усик — Джошуа може пройти в кінці вересня — ЗМІ

Стала відома можлива дата проведення бою між Олександром Усиком і Ентоні Джошуа.

Бій українського суперважкоатлета Олександра Усика (18-0, 13 КО) і чемпіона WBA, WBO і IBF Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО) може відбутися в кінці вересня.

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Як повідомляє журналіст видання Yahoo Sports Кевін Іоле, бій може пройти 25 вересня у Великобританії.

Раніше Фокус повідомляв, що бій Усика з Джошуа може пройти на "Уемблі". Усик — план "Б" для Джошуа, якщо його бій з Тайсоном Ф'юрі не відбудуться. До цього очікувалося, що Ф'юрі і Джошуа проведуть бій 14 серпня.

Раніше промоутер Усика повідомив, що домовленості про оголошення бою між Усиком і Джошуа знаходяться на фінішній прямій.

"Ми з величезним нетерпінням чекаємо підписання паперів. Місце і дата бою досі обговорюються.

Ми приступаємо до обговорення деталей і рухаємося до офіційного анонсу поєдинку", — наводить слова Красюка BoxingScene.

"Напевно, забув про правила", — "Укрзалізниця" засудила Усика за фото на рейках.

"Закликаємо Олександра більше не порушувати правил, бути прикладом для своїх шанувальників. І щиро бажаємо успішної підготовки до бою Джошуа", — підсумували в "УЗ".

Джошуа свій останній бій провів в грудні і достроково переміг болгарина Кубрата Пулєва, захистивши титул чемпіона світу за чотирма версіями.

Раніше повідомлялося, що наступним суперником Ентоні Джошуа, у якого зірвався бій з чемпіоном світу за версією WBC Тайсоном Ф'юрі, може стати Усик, який є обов'язковим претендентом по лінії WBO. У британця 24 перемоги і одна поразка на професійному рингу, в українця 18 перемог (зокрема 13 нокаутом) у 18 боях.