Молоді на замітку. 45-річний Кличко показав, як потрібно підтягуватися на сходах (відео)

Колишній український боксер вкотре показав свою прекрасну фізичну підготовку.

45-річний колишній український чемпіон світу за версіями WBO, IBF, IBO і WBA Володимир Кличко показав, як він підтягується на сходах.

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"Проявіть творчий підхід! Ви можете тренуватися, щоб залишатися у формі. Скрізь — якщо хочете. Досягайте своїх цілей. Працюйте на них і знайдіть свій власний шлях!», — прокоментував Кличко свіже фото.

Раніше повідомлялося, що Володимир Кличко може повернутися в ринг і провести бій з Шенноном Бріггсом. Колишній чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі за версією WBO 49-річний Шеннон Бріггс оголосив, що проведе бій з українським екс-чемпіоном 45-річним Володимиром Кличком.

Раніше Володимир Кличко натякав про своє повернення в ринг.

25 березня цього року Володимиру виповнилося 45 років. Якщо він дійсно хоче побити рекорд Формана, то його повернення слід очікувати не раніше грудня 2021 року або навіть січня 2022.

Зараз Володимир Кличко проводить інтенсивні тренування на олімпійській базі в Конча-Заспі.

Відзначимо, протягом своєї боксерської карʼєри Володимир Кличко провів 69 професійних боїв, вигравши в 64 з них, причому в 54 — нокаутом. Він став чемпіоном світу у важкій вазі за версіями WBO, IBF, IBO і WBA. Свої титули чемпіона світу вона захищав 23 рази. Останній раз він вийшов на ринг у 2017 році проти Ентоні Джошуа. Бій був яскравим і видовищним, проте українцеві не вдалося перемогти суперника.

Володимир, як і його брат Віталій, зайняв почесне місце в Залі боксерської слави. Раніше боксер міг бути включений в Зал слави тільки через пʼять років після завершення карʼєри, але два роки тому термін очікування зменшили до трьох років.

Раніше Кличко шокував шанувальників своєю фізичною формою.