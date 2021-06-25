Ти помітно вищий: Ломаченко жартома попросив Накатані пригнутися на битві поглядів (відео)

Боксери з гумором провели традиційну дуель поглядів перед боєм, який відбудеться в ніч із 26 на 27 червня

Колишній український чемпіон Василь Ломаченко (14-2, 10 KO) провів битву поглядів перед боєм з японцем Масайосі Накатані (19-1, 13 KO).

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Під час традиційної битви Ломаченко жартома попросив японця стати нижче, оскільки японець виглядає помітно вищим, ніж українець. Накатані жартома трошки пригнувся, щоб здаватися нижчим.

33-річний Ломаченко не виходив на ринг із жовтня 2020 року, коли одноголосним рішенням суддів поступився американцеві Теофімо Лопесу в обʼєднавчому чемпіонському бою.

Свій наступний бій Ломаченко проведе 26 червня в Лас-Вегасі. Майбутньому супернику українця Масайосі Накатані 32 роки. Він також програв Теофімо Лопесу в липні 2019 року одноголосним рішенням суддів. У своєму останньому бою 12 грудня 2020 року Накатані переміг Фелікса Вердехо технічним нокаутом.

ESPN стане офіційним транслятором цього бою. У своєму рейтингу найкращих боксерів видання відводить Ломаченку 8 місце.

Зазначимо, українцю також запропонував провести бій американський непереможний чемпіон WBC Девін Хейні. Ідею цього бою підтримав глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум. Василь теж відповів, що не проти зустрітися на рингу з американцем.

Нагадаємо, Василь Ломаченко в обʼєднавчому бою за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі на арені MGM Grand в американському Лас-Вегасі програв Теофімо Лопесу. Пізніше стало відомо, що перед боєм українець отримав травму плеча. 19 жовтня він був прооперований в Лос-Анджелесі.

Раніше імʼя Василя Ломаченка опинилося в центрі скандалу: український тренер зробив гучну заяву про боксера, сказавши, що його олімпійська нагорода в Пекіні коштувала 700 тисяч доларів.

9 травня Ломаченко відзначився привітанням із Днем Перемоги, опублікувавши на своїй сторінці в Instagram відео, в якому використовується заборонена українським законодавством георгіївська стрічка.